Plataforma ciudadana anuncia proceso a Morales por fraude en comicios del 20 de octubre







05/12/2019 - 17:07:40

La Paz, ABI.- El representante de la Plataforma Ciudadana Otra Izquierda es Posible (OIP), Beto Astorga, informó el jueves el inicio de una demanda penal en contra del expresidente Evo Morales por "conducir" un fraude en las elecciones generales del pasado 20 de octubre.



"Lo que corresponde es iniciar una demanda contra el expresidente Morales porque sabemos y está por demás claro que él ha conducido a que se realice un fraude electoral", dijo a los periodistas.



La Organización de Estados Americanos (OEA) entregó ayer el informe final de la auditoría a las elecciones, que fue encargada por el expresidente Evo Morales ante masivas protestas que hablaban de un fraude en esos comicios que fueron anulados, y en el que devela "una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas".



Según Astorga, si bien el delito de fraude es de tipo "personal" para el exmandatario, no debería tener alcance al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), el cual consideró que no debería de perder esa sigla y por el contrario debe participar en las próximas elecciones, pero con otro binomio.



Astorga no precisó ante qué instancias presentará esa denuncia, pero aseguró que consultará a su equipo jurídico para ver el procedimiento que se debe seguir.