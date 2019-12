Caso fraude: Vocales operaban con un asesor externo y ahora Fiscalía indaga su identidad







05/12/2019 - 13:07:59

Erbol.- Tras revelarse el informe final de la OEA respecto a las elecciones del 20 de octubre, saltaron los cuestionamientos sobre un “asesor” que, sin ser funcionario del Órgano Electoral, tuvo la confianza de los exvocales para decidir junto a ellos respecto al sistema informático del cómputo y un servidor no autorizado.



La Fiscalía anunció que está realizando las indagaciones respectivas para identificar al sujeto que aparece como “asesor” y que tendría una participación central en las irregularidades del sistema informático del cómputo electoral.



El informe de la OEA señala que este “asesor” no formaba parte de la planta laboral del TSE ni de las empresas auditora o proveedora, pero habría sido un “oficial de seguridad informática” al servicio de los vocales, en ausencia de Antonio Costas.



Según el organismo, el “asesor” es un profesional informático que "no fue presentado al equipo de auditores de la OEA, pero que habría tenido un rol importante durante la interrupción del TREP y acontecimientos relacionados".



Señala que ese sujeto podría esclarecer los motivos por los cuales se derivó el flujo de datos del SERECI, donde sea hizo el cómputo, hacia una red externa, evadiendo los servidores perimetrales autorizados por protocolo.



El informe señala que el “asesor” fue parte de la implementación del servidor BO20, uno de los irregulares y que estaba oculto. Aclara que esa decisión fue tomada por los vocales en ausencia de Antonio Costas.



También la OEA indica que el “asesor” solicitó junto a los vocales que se configure un servidor ajeno al TREP y al Cómputo, y que incluso hubo un acceso a través de la máquina correspondiente después de que se repuso el TREP el 21 de octubre.



El fiscal del caso, Ronald Chávez, indicó que se llamará de nuevo a declarar a los vocales detenidos, con el objetivo de que indiquen quién es esta persona.



Asimismo, el fiscal a anunció que se están haciendo los requerimientos respectivos a la OEA para que se remita la información al respecto.



La OEA, en realidad, cuenta con el nombre del “asesor”, puesto que le fue revelado por un informe de funcionarios del Órgano Electoral, pero lo mantiene en reserva. El fiscal dijo que aún el Ministerio Público de ser necesario también mantendría el secreto de la identidad.