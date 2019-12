Presidenta del Senado aclara que proyecto de Ley de Garantías no genera impunidad





05/12/2019 - 11:10:26

La Paz,ABI.- La presidenta de la Cámara Senadores, Eva Copa, aclaró el jueves que el proyecto de Ley de Garantías, que fue aprobado ayer en la Comisión de Derechos Humanos, no cubre la impunidad, por lo que consideró que la población no tiene por qué alarmarse.



"Hemos solicitado a la Cámara de Diputados que lo pueda colgar en su página para que toda la población tenga conocimiento y ellos mismos puedan verificar que no tiene ningún artículo que diga impunidad", dijo en declaraciones difundidas por el canal estatal Bolivia TV.



Explicó que ese proyecto busca garantizar la indemnización a las familias de aquellas personas que murieron y fueron heridas durante la convulsión social ocurrida en noviembre pasado y otorgar las garantías constitucionales a los legisladores.



"Sería importante que toda la población, antes de hacer un prejuicio, puedan tener conocimiento pleno de esa ley", dijo.



En esa línea, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, dijo que ese documento no modifica una coma de lo que dice la Constitución Política del Estado, por lo que existen motivos para cuestionar su contenido.



"No puede haber un sólo boliviano que pueda cuestionar aun esa ley que lo único que hace es reafirmar los derechos establecidos en la Constitución", afirmó.



El proyecto de Ley de Garantías será tratado en las próximas horas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.