Pumari niega acercamiento político con Mesa y Doria Medina







05/12/2019 - 11:08:28

Cochabamba, ABI.- El líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, negó el jueves que tuvo algún acercamiento político con el expresidente Carlos Mesa y con el empresario y líder de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, de cara a las próximas elecciones.



"No se ha tenido acercamiento con ningún candidato, sería irresponsable de que en este momento diga de mi parte decir que me he reunido con Carlos Mesa eso es falso, que talvez me reunido con Samuel Doria Medina eso es falso, que me he reunido talvez con otros candidatos eso es totalmente falso", dijo a los periodistas.



No obstante, informó que tuvo un acercamiento con algunas siglas políticas que ofrecieron su candidatura presidencial en las próximas elecciones de 2020.



"No puedo ser irresponsable en este momento al decir que sí, pero si se me ha hecho el ofrecimiento de algunas las siglas", respaldó.