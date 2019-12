Las provocadoras declaraciones de Plácido Domingo, denunciado por acoso sexual más de 20 veces: Ya no se le puede decir nada a una mujer





05/12/2019 - 10:02:12

Infobae.- El tenor español Plácido Domingo rompió el silencio luego de que tomaran estado público las acusaciones de acoso sexual por parte de una veintena de mujeres en los últimos meses.



En su regreso a España, dentro del reparto de Nabucco en el Palau de Les Arts de Valencia, el artista ofreció una entrevista al diario español El País y afirmó que las acusaciones en su contra “no tienen sentido”.



Domingo dijo que no ha “sido acusado de ningún delito” y que es “inútil” querellarse contra las acusadoras. "No pienso hacerle una causa a nadie”, agregó.



Asimismo, afirmó que no ha tenido contacto con las acusadoras y enfatizó en su inocencia. “Nunca he atacado a una mujer, nunca me he sobrepasado, no va con mi educación ni con mi manera de ser. Tampoco he abusado de mi poder en ningún teatro”, expresó.



“Si hubiera habido alguna queja, habrían protestado. No tiene sentido”, siguió el tenor. Y agregó: “Hay suficientes pruebas de lo contrario. Siempre he apoyado la carrera de muchos cantantes, tanto mujeres como hombres. Eso no es poder, eso es pasión por el arte, por la música, por la ópera y por su futuro”.



“(El acoso) debe ser castigado en cada momento y en todas las épocas. A lo que yo me refería, como español, es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos”, dijo.



“Es que no se le puede decir nada a una mujer. Aquí no es así, pero en otras partes y, concretamente, en estos grupos de donde salen las acusaciones, es así. La mujer es lo más extraordinario que ha creado Dios. Todos venimos de una, somos hijos de una madre. Eso es lo mejor que se puede decir de una mujer”, afirmó Domingo. “Estoy fuerte, muy fuerte. Más que nunca”, sentenció.





Dos cantantes de ópera que acusan a Domingo de conducta sexual inapropiada dijeron que estaban decepcionadas y perturbadas ante las recientes declaraciones del tenor.



Angela Turner Wilson y Patricia Wulf están entre las más de 20 mujeres que acusaron este año a Domingo. “No tiene nada de cortés o de galante manosear a una mujer en el sitio de trabajo”, dijeron Wilson y Wulf en un comunicado emitido a través de su abogada, Debra Katz.



Las declaraciones de Domingo y su “continua incapacidad para asumir la responsabilidad por sus ofensas o expresar algún remordimiento son extremadamente decepcionantes y profundamente perturbadoras”, indica el comunicado de Turner y Wulf.



“Él no se comportó como un caballero cuando en repetidas ocasiones les propuso sexo a mujeres en su sitio de trabajo... y cuando las manoseó y las besó pese a sus objeciones”, agrega. “No se comportó respetuosamente cuando se ofreció a ayudar a aspirantes a cantantes de ópera en sus carreras si iban a su apartamento y tenían sexo con él”.



La acusación más seria contra Domingo ha sido la de Turner, una soprano que dijo a que el cantante le tocó los senos por la fuerza en la sala de maquillaje de la Ópera de Washington en 1999 luego de que ella lo rechazara durante semanas.



Por su parte, Wulf, una mezzo soprano, dijo que Domingo le hizo propuestas sexuales de manera persistente y la acosó durante sus actuaciones en la Ópera de en 1998 cuando él era director general.



Otra cantante dijo que trabajó con Domingo en la Ópera de Los Ángeles a mediados de la década del 2000,y que él le metió la mano bajo la falda tras pedirle que cantara para él en su apartamento. Otras dijeron que las besó por la fuerza.



Ambas óperas estadounidenses cancelaron presentaciones programadas de Domingo tras las acusaciones, y el cantante renunció a la LA Opera, donde había sido director general desde 2003. La Ópera de Los Ángeles está investigando las acusaciones.



Mientras tanto, teatros en Europa han apoyado a Domingo y mantenido sus actuaciones. “Es profundamente molesto e injusto que el señor Domingo pueda retirarse a otro mundo sin tener que asumir lo que le hizo a tantas mujeres aquí”, dijo Wulf.