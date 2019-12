Avanza la reforma para desplegar al Ejército chileno en infraestructuras críticas sin la necesidad del estado de excepción







05/12/2019 - 09:56:15

Actualidad.- Mientras tanto, Sebastián Piñera presentó un escrito a modo de defensa para responder a la acusación de violaciones a los derechos humanos durante las recientes manifestaciones.



La Comisión de Constitución del Senado chileno aprobó este miércoles la reforma que plantea que las Fuerzas Armadas puedan defender la "estructura crítica" del país sin la necesidad de declarar el estado de excepción.



Así, con cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto estipula que se podría usar al Ejército para resguardar aquellos establecimientos que se consideren esenciales para el normal funcionamiento del Estado. Sin embargo, para su completa aprobación, la enmienda debería ser ratificada por una votación parlamentaria en las cámaras del Congreso.



Además, se especifica que el Ejecutivo podría desplegar a esos uniformados exclusivamente para ese cometido, y no para restablecer el orden público, mientras Chile atraviesa un estallido social desde mediados de octubre.



Piñera respondió a su acusación constitucional



Por otro lado, el presidente Sebastián Piñera presentó un escrito a modo de defensa para responder a la acusación constitucional impulsada por dirigentes opositores el 19 de noviembre, en la cual pidieron su renuncia. Según los denunciantes, el mandatario sería responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las recientes manifestaciones, comprometiendo "gravemente el honor de la nación".



Sin embargo, Piñera sostuvo que la demanda carece de argumentos legales y solo tendría fines de presión política. Así, el caso será votado por los legisladores el 12 de diciembre, mientras la tensión en las calles no cesa.



Al mismo tiempo, Carabineros niega que haya cometido violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones. A su vez, cuestiona los informes presentados por la ONG Human Rights Watch, que denunció públicamente la existencia de más de 11.500 heridos, y aproximadamente 1.000 por balas de goma. De hecho, las fuerzas de seguridad niegan el dato y sostienen que en realidad hubo 1.200 lesionados y tan solo 376 habrían sido por proyectiles no letales.