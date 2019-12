Acuerdo Camacho-Pumari se enfría y surgen opciones







Correo del Sur.- A la conclusión del plazo que el excívico Fernando Camacho le dio al presidente de Comcipo, Marco Pumari, para que defina si será su acompañante de fórmula, la alianza parece diluirse ante la falta de respuesta del líder potosino y la irrupción de nuevos posibles actores en carrera electoral.



"Hay que tranquilizarse y no desesperarse", fue la respuesta que ayer dio Pumari, al ultimátum que había puesto Camacho el martes en entrevista con CNN, donde incluso anunció con un plan "B": una acompañate mujer.



"Si bien los tiempos nos están apretando, hay que tranquilizarse. Si queremos hacer las cosas bien, si vamos a salir; hay que salir pidiendo permiso a las instituciones y a los pueblos indígenas a los cuales me debo y pertenezco", declaró el potosino a Urgente.bo.



La decisión que tome, dijo el líder cívico de Potosí, será de forma responsable. Lo que quiere es no cometer los mismos errores políticos del pasado, insistió.



Pumari se reunió con Camacho ayer en Santa Cruz, pero tras la cita de más de seis horas no hubo un acuerdo final. Este sábado está previsto que Pumari se reúna con las organizaciones cívicas y sociales de Potosí para definir su candidatura, la cual debe apuntar solo a la Presidencia, a criterio de la dirigencia potosina.