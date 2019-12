Quiroga: Con el informe de la OEA México tendrá que evaluar si va a seguir asilando y protegiendo el fraude







05/12/2019 - 06:15:47

Infobae.- Acaba de ser designado por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, como “delegado ante la comunidad internacional” para exponer la situación de los derechos humanos en Bolivia durante la convulsión social por la denuncia de fraude electoral y la renuncia de Evo Morales. El ex presidente, Jorge “Tuto” Quiroga, se estrena en esa función en la cumbre de Mercosur y estará en otros foros internacionales para denunciar el dolo en la votación boliviana del 20 de octubre, donde el principal señalado es el presidente renunciante. Quiroga es desde hace años un duro crítico del “chavismo” e interpela en una entrevista exclusiva con Infobae al futuro gobierno de Alberto Fernández por su apego a Evo Morales.



-¿Cómo se produce su designación, es un cargo público?



-No es una función pública, no es un cargo, es un “encargo” para que colabore a nivel internacional a hacer la defensa de la democracia boliviana que está siendo duramente atacada por Evo Morales y su comparsa de socialistas. Lo vengo haciendo desde hace 14 años, denunciando a Morales como satélite servil del proyecto Chavista, hoy encabezado por Maduro, con toda la tecnología represiva y asesoramiento cubano. Lo vengo haciendo desde hace 14 años y me ha permitido construir una enorme red de contactos. La primera vez que me declararon persona “no grata en Venezuela” fue en 2007 cuando se le ganó el referéndum a Chávez. Conocí a Hugo Chávez y sabía lo peligroso que era. Conocía sus delirios de grandeza, sabía que tenía un proyecto para apoderarse inicialmente de los cinco países andinos. Cuando era meramente un líder bolivariano y conforme subió el precio del petróleo, él mutó a ser un líder del Socialismo. En 2008 tenía de 22 a 34 votos en la OEA. El secretario general de apellido Insulza trabajaba para ese régimen.



-¿Se ha debilitado este proyecto Chavista?



-Hace un buen tiempo que se viene debilitando. Básicamente desde que fallece Chávez y cae el precio del petróleo. Ya no está el líder carismático, comunicacionalmente genial, aunque un desastre de gestión pública. Chávez empezó con 3 millones 300 mil barriles día y hoy andan con suerte por medio millón, lo que ha sido la destrucción del aparato productivo venezolano.



-¿El debilitamiento económico y la ausencia de Chávez han sido fundamentales para el debilitamiento del proyecto?



-Han sido fundamentales y han coincidido. El fallecimiento de Chávez el 2013 y su reemplazo por Maduro, que no tenía ni sus talentos comunicacionales ni su liderazgo, coincide con que empieza a caer el precio del petróleo y que países fundamentales grandes como Argentina y Brasil cambian de rumbo político, cuando ingresa Temer por Dilma Rousseff, cuando Sergio Moro empieza a procesar toda la corrupción en Brasil de Lavajato, y cuando Macri gana en Argentina. Entonces entre el 2013 y 2015 se fue realineando el cuadro. Desde que juró Juan Guaidó está en curso un desafío. Vamos a determinar si en nuestra región habrá cuatro Cubas o ninguna.



-¿Y Cuba juega un rol igual de importante que el de Venezuela?



-Cuando Chávez sobrevive al golpe cívico militar de Carmona adquiere liderazgo con Brasil y con Argentina y entrega su seguridad y el control represivo autoritario a los cubanos. Chávez retornó al tercer día e hizo “tabla rasa” con entorno de seguridad propio. Ahí tomó Pdvsa para sí , el control absoluto de las Fuerzas Armadas y montó un circulo de hierro cubano. Se produjo el matrimonio de la tecnología cubana con la chequera venezolana, el matrimonio entre el “know how” represivo cubano” y el “How to pay”, la chequera venezolana.



Maduro claramente ha sido más cruel y represivo que Hugo Chávez, porque no tiene el dinero para comprar conciencias.



-¿Qué es lo que sostiene a Maduro si ya no hay los recursos que tenía Chávez?



-La fuerza bruta y es un conglomerado criminal. Viven del crimen, de contrabandear cocaína hacia Centroamérica y México, la que proviene de Colombia y seguramente de Bolivia. Viven de contrabandear gasolina. Quienes manejan ese negocio son los militares que se suben en las cisternas y llevan esa gasolina a Colombia de contrabando. Tener toda la coca de Colombia con precursores gratis de Venezuela es la mejor zona franca para fabricar cocaína en esa frontera entre Colombia y Venezuela. Esa cocaína la llevan a Centroamérica.



-¿Cuba tiene todavía influencia en Venezuela?



-Total, ellos controlan absolutamente todo. El sistema de represión es colectivo en las calles, los de las motos con palos para asustar a la gente. Tienen lo que se llama las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la que Bachelet denunció que hizo más de 7.000 ejecuciones en barrios populares. Tiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para perseguir a diputados, opositores y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, para hacer contrainteligencia militar. ¿Quién maneja eso? Los cubanos. ¿Cómo se les paga? Con el petróleo.



-En este esquema ¿Cuál es el rol de Rusia, de China?



-China tiene intereses económicos y claramente ha cerrado el grifo a Venezuela. A China básicamente le interesa el suministro de materia prima, en volúmenes impredecibles y a precios acordados. Le interesa el petróleo.



-¿No busca China una influencia política?



-No, la de China es una necesidad económica y claramente ha cerrado el grifo porque se ha dado cuenta que Venezuela ya no les puede pagar. Rusia, tiene más un interés geopolítico. Es un cambio de ficha en el tablero. China tiene los recursos, pero no tiene la disposición de ayudar. Rusia tiene la disposición de ayudar, pero no tiene los recursos.



-¿Cuál es la influencia del gobierno de Irán?



-El conglomerado venezolano, ya no vive de impuestos, ni siquiera de regalías, muy poco de petróleo. Vive de contrabandear cocaína, gasolina, exfoliar el oro del arco minero y mandar petróleo a Cuba. Es un país ocupado ¿Quién lo ha ocupado? Hezbolá, ELN y Farc.



-¿Y qué pasa con Nicaragua?



-En Nicaragua pensaban que todo estaba bien porque vivía de la vaca lechera Venezuela. Se empezó a menguar la vaca lechera y Ortega tuvo que hacer ajustes tributarios, al sistema de pensiones, con grandes protestas. Ortega acabó matando más gente en tres meses que Maduro en tres años. La mejor demostración que estos tiranos saben que Maduro y Ortega tienen los días contados es que Evo Morales no se ha escapado ni a Managua ni a Caracas, ha escapado a otro país. A Cuba sería muy burdo, muy grotesco. Es posible que termine allá.



-¿Cuál es el rol del gobierno de México?



-Es triste y vergonzoso, me da enorme pena porque México es un país grande, un líder hemisférico, y López Obrador es un líder que ha ganado por la vía democrática de forma rotunda. Da lástima que México esté apañando el narcotráfico, el asilo y permita que se llame a la insurrección en Bolivia, violando todos los cánones y parámetros que gobiernan los asilos. México siempre se ha jactado de la doctrina de no injerencia en asuntos internos y López Obrador ahora está dando asilo y permitiendo una vida opulenta a Evo Morales.



-¿Está AMLO queriendo liderar la expansión de toda esta doctrina o es solo simpatía por Evo Morales?



-Cuando un hombre ve que su país sufre el flagelo del narcotráfico, asilar al que produce la cocaína del Chapare en Bolivia me parece un contrasentido que no tiene explicación. Permitir que se haga injerencia desde su país, llamando a dejarlo sin gasolina y alimento, es un acto grotesco de injerencia.



López Obrador es un hombre que se ha pasado 12 años denunciando fraude. Que ahora esté asilando a quien probada y demostradamente ha perpetrado el fraude más grotesco, monumental y gigantesco de la historia de América Latina, es imposible de entender. En la OEA yo hablé con todo el mundo, ¿la resolución que decía? Que se convoque a nuevas elecciones, como el mismo Evo Morales pidió el 10 de noviembre antes de renunciar. Se aprobó por 26 votos. En Venezuela nunca lo lograron y hubo en contra 3 ó 4 votos, entre ellos México.



- ¿Qué se debe hacer con el gobierno de México?



- Seguir denunciando. Esperar el informe final de la OEA. Son informes exhaustivos, completos. El preliminar siempre son 12 a 14 páginas con lo medular.



-¿Este informe será determinante para encarar la relación con México?



-Va a ser determinante. Conozco mucha gente en todos los países que defienden la democracia y me duele que México, Nicaragua y una Isla del Caribe voten en contra, pero todo el resto de la gente está con la democracia. Con el informe final de la OEA México tendrá que evaluar si va a seguir asilando y protegiendo el fraude. Tendrá que evaluar cómo se van quedando aislados México con Nicaragua, y Martinica. Del otro lado del mostrador tenemos a Canadá, Estados Unidos, todo Centroamérica, Panamá, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. No creo que eso sea conveniente para un México que tiene serios problemas migratorios comerciales con Estados Unidos y que se está aislando del resto de América Latina.



-¿Cuando usted dice que ha recibido un encargo significa trabajar Ad Honorem?



-En el tema marítimo con Evo Morales una sola vez me tuvieron que dar un pasaje de retorno de La Haya. El resto del tiempo siempre fui por invitaciones. Si tengo que hacer alguna gestión específica para la cual no tengo invitaciones, me cubrirán el pasaje e iré con eso, pero no tengo cargo, no estoy en planilla, no tengo ítem. No tengo absolutamente nada y es algo que vengo haciendo por el país todo el tiempo.



-¿Tiene una agenda de actividades para los próximos días?



-Lo central para mí es Naciones Unidas. Basta ver el mapa de 58 países que reconocen a Guaidó. ¿Quiénes son? Las democracias de América Latina y Europa. En Asia, África y otros lugares hay monarquías, dinastías, gobiernos de corte autoritario. El corazón de la democracia está en las Américas, con excepción de Cuba, Nicaragua. Lo central son los espacios naturales como la OEA, la UE . Cuando salga el informe de Bolivia habrá una sesión especial para escuchar el informe. Estaremos en la OEA, en consejo permanente, seguramente en la ONU.



China y Rusia han mostrado una actitud diferente respecto a Bolivia. China es el socio económico más importante para Sudamérica. Rusia ha dado una señal muy interesante, que ha reconocido a la presidente Jeanine Áñez porque tiene intereses en el campo energético. Son señales positivas y alentadoras para que no nos pase lo de Venezuela, que se ha vuelto una pelota de fútbol.



-¿Además del foro de la OEA y la ONU, algún otro foro? Mercosur, por ejemplo…



-Me ha pedido la Canciller que podamos ir a Mercosur. Ella hará la representación de lo que está ocurriendo. El cuento del mitómano cobarde de Evo Morales solo se lo traga ahora México y veremos qué pasa con el gobierno de la Argentina, la mejor señal será la cooperación.



-¿Hasta cuándo se verá que está despejado el camino?



-Estoy seguro que en cuanto se tenga un cronograma electoral, con los vocales posesionados y el calendario aprobado en el Congreso, el horizonte estará despegado, porque el mundo entenderá que estamos rumbo a elecciones y Evo Morales tendrá un serio problema. Cómo va a decir que hay golpe cuando él renunció, su vicepresidente renunció, se fue, escapó, pidió socorro.



-¿Qué opina de la posición del gobierno de Argentina respecto a la situación boliviana?



-Lamento que Macri, que sigue de Presidente, esté condicionando los últimos días de su gobierno a todo lo que le diga el gobierno entrante. Comprendo que tiene que haber consultas, pero fue muy vehemente en defender a Guaidó y rápidamente en reconocerlo y recibir a la embajadora de Guaidó. Cómo no va hacerlo con Bolivia cuando Evo Morales renunció y su partido ha viabilizado nuevas elecciones. Ojalá Macri, antes de irse, proceda a hacer el reconocimiento.



Sobre Fernández, todos teníamos la esperanza de que él actúe como presidente líder y no ande sujeto a imposiciones que le pueden hacer desde la vicepresidenta. Sabemos que la señora Kirchner ha sido parte integral del proyecto del Socialismo. Pensábamos que Fernández iba a tener un liderazgo más fuerte y propio, pero sorprende esta actitud inicial. Ojalá que entre en razón, ya que tiene problemas gigantescos que van a requerir la buena voluntad de organismos internacionales, de Europa y de Estados Unidos. Evo Morales les manda la cocaína del Chapare a la Argentina, que tiene un problema serio de la droga y una necesidad energética, por lo que debería evaluar cómo se mueve hacia delante. Estoy seguro que a mí no me recibiría, pero por lo menos tengo amigos en la Argentina, que me van armar entrevistas y foros.



Cuando Alberto Fernández vea el informe final de la OEA va a saber del fraude. La manipulación en Buenos Aires de los hermanos migrantes bolivianos, con masistas que han rellenado actas, ha sido grotesco y sin eso había segunda vuelta. En el informe de la OEA se mostrará que el consulado de Evo Morales en Buenos Aires ha sido usado como el bunker para hacer el fraude, que le permite decir que ganó en primera vuelta. Es una vergüenza de Evo Morales y triste que el Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina, no tome una posición clara sobre la manipulación de un consulado extranjero en su país para hacer fraude en otro. Los argentinos en Buenos Aires tienen todo el derecho a votar por Alberto Fernández y no por Macri, pero no tiene derecho ese país de permitir que usen a migrantes bolivianos para manipular su voto, falsificar actas, hacer fraude en el consulado boliviano para que Evo Morales siga en la Presidencia. Ojalá Fernández lea el informe final de la OEA y que no se preste a seguir apañando el narcotráfico, el Evo Morales del Chapare, que hace tanto daño en Argentina, y el robo grotesco perpetrado en Buenos Aires.