Ley plantea que un 20% de buses del BRT sea conducido por mujeres







05/12/2019 - 05:50:47

El Deber.- Las conductoras deben tener licencia de conducir categoría C. Los tres operadores de transporte actual deben presentar su propuesta. Un sector de los transportistas anuncian marchas desde el lunes Las conductoras deben tener licencia de conducir categoría C. Los tres operadores de transporte actual deben presentar su propuesta. Un sector de los transportistas anuncian marchas desde el lunes





Con el lema ‘Mujeres al Volante’, las líneas de buses 17 y 18, que actualmente recorren el primer anillo, han lanzado una convocatoria para contratar mujeres choferes para que presten servicio en la primera ruta de los Buses de Transporte Rápido (BRT).



Este paso se enmarca dentro de la propuesta que esta línea presentará al Gobierno municipal, en los próximos días, con miras a adjudicarse la concesión de la ruta del BRT del primer anillo.



El presidente de la Línea 17 y 18, Percy Rojas, informó de que necesitan contratar al menos 12 mujeres conductoras. Las interesadas deben cumplir requisitos básicos, como tener licencia de conducir con categoría C, certificar experiencia, curso de Manejo Defensivo (preferible) y no tener antecedentes policiales.



El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, indicó que, según la Ley municipal, por un tema de inclusión los Buses de Transporte Rápido (BRT) deben contar con un mínimo de 20% de personal femenino. “Los operadores de transporte, de manera progresiva, deben ir incorporando mujeres en todas sus áreas, no solamente como conductoras”, aclaró Ribera.





El presidente de los trufis Cañoto, Óscar Sánchez, otro operador de transporte del primer anillo que puede postular a la concesión de esta ruta, indicó que aún están viendo los aspectos legales y técnicos para elaborar su propuesta.



Fecha límite y los trufis



A inicios de este mes, la Alcaldía entregó los requisitos técnicos a los dirigentes de la línea 17 y 18, a los trufis ATL y a la Cooperativa de Trufis Cañoto. Ayer hubo una reunión para despejar dudas.



Las propuestas para adjudicarse la ruta deben ser entregadas hasta el 11 de este mes, pues la Alcaldía pretende que, entre el 20 y 22 de este mes se conozca el nombre del operador que se adjudique el recorrido por la ruta del primer anillo.



Ribera indicó que se propuso a los tres grupos asociarse y hacer una sola propuesta, pues solo se elegirá un operador, el resto será redireccionado a otra ruta con similar cantidad de kilómetros y de pasajeros. La comuna pretende que los BRT comiencen a circular desde fines de febrero del 2020.



Al respecto, Sánchez calificó este proceso de improvisado e indicó que el pliego de especificaciones está direccionado a beneficiar a los micreros.



Circulación progresiva



Ribera explicó que la circulación de los BRT será progresiva. Una vez firmado el contrato de concesión, el operador tendrá un plazo mínimo de 60 días para que comiencen a operar los primeros BRT y un máximo de 80 días para que se complete la flota.



La Alcaldía reducirá a seis los canales de transporte en el centro, pero los micreros exigen ocho



Lucy López, jefa de Transporte de la Alcaldía, indicó que ya se acordó la modificación de ruta de 30 líneas para que dejen de circular por el centro de la ciudad.



Desde fines de 2017 la Alcaldía ha venido anunciando que reducirá hasta un 60% las líneas de buses que ingresan al centro y que también disminuirá los 16 canales de transporte existentes.



López explicó que inicialmente se tenía contemplado dejar solo cuatro canales, pero en la socialización con transportistas se decidió ampliar a seis (ver infografía).



El dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, dijo no estar de acuerdo y pide que sean ocho canales de transporte.



Terrazas señaló que este lunes retomarán las protestas para exigir a la Alcaldía que modifique los dos reglamentos (General y el de Concesión) de la Ley de Movilidad Urbana.