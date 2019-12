El Gobierno cuestiona que el auto eléctrico esté exento del cobro de impuestos







Los Tiempos.- El Viceministerio de Política Tributaria cuestionó que el auto eléctrico esté exento del cobro de impuestos y aseguró que son ellos los que deben autorizar esta medida. Debido a esta situación el Consejo Municipal no aprobó y puso en suspenso la ley municipal que establece la reducción de impuestos por tres años para este tipo de vehículo.



La nota MEFP/VPT7DGTI/UTTRE/637/2019 firmada por el viceministro de Política Tributaria, Sergio German Villarroel, señala que sólo su oficina puede autorizar exenciones tributarias a vehículos. “Toda creación o modificación de impuestos de dominio tributario de los gobiernos autónomos deberá obtener el informe técnico favorable de la autoridad fiscal, quien verificará el cumplimiento de las condiciones y limitantes establecidas (…)”, dice parte de la nota enviada al municipio.



En respuesta, el director de Ingresos Tributarios de la Alcaldía, Andrés Cuevas, aseguró que no era un exención, sino una reducción de impuestos, pero que además se está vulnerando los principios de autonomía de los gobiernos municipales.



Detalló además que el Viceministerio ni siquiera revisó la nota y sólo adjuntó un artículo periodístico. Ante esta comunicación, el Consejo Municipal no aprobó la ley municipal que beneficia al auto eléctrico y mandó una consulta al Viceministerio, por lo que la aprobación de la norma se dilata.



La ley libera al auto del pago de impuestos el primer año y gozará de descuentos hasta el tercer año, además no será tomado en cuenta en la restricción vehicular y disfrutará de preferencia en los servicios de estacionamiento municipal.



El lunes la presidenta Jeanine Áñez aseguró que desde todas las instituciones del Estado se encaminará un trabajo de impulso a los emprendedores.



El municipio de Cercado entregó ayer la primera placa a un auto eléctrico.