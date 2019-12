Gobierno estudia la construcción de una planta como el de Senkata en La Paz







05/12/2019 - 05:36:15

Página Siete.- Las lecciones que ha dejado el ataque a la planta de YPFB en Senkata obligaron a plantear algunas alternativas para que el principal centro de provisión de carburantes no sólo esté en El Alto, sino también en La Paz.





El ministro de Hidrocaburos, Víctor Hugo Zamora, anunció que en las próximas semanas habrá buenas noticias para La Paz. "Habrá buenas noticias sobre Senkata y city gates, así se llaman todas estas plantas de almacenamiento y distribución, habrá buenas noticias para La Paz, va a ser la Presidenta quien va a anunciar", dijo esta mañana en conferencia de prensa.





"Nos ha pedido que trabajemos de manera muy ágil para que no vuelva a ocurrir y que Senkata no sea el único lugar que tenga esta posibilidad de distribuir un centro tan grande como La Paz y la ciudad de El Alto", explicó.





Durante el cerco a la ciudad de La Paz de los seguidores de Evo Morales, se registró una escasez de carburantes que dejó sin gasolina a los surtidores y sin gas a las familias de ambas ciudades porque vecinos y otros sectores que respaldan al expresidente impidieron la salida de combustibles.





Las Fuerzas Armadas y la Policía tuvieron que escoltar a más de 40 cisternas y camiones que aprovisionaron de carburantes a la sede del Gobierno, pero en reacción los seguidores de Morales atacaron la planta de YPFB en Senkata y se registró un saldo de 11 muertos y una cantidad indeterminada de heridos.





Senkata es el único centro de provisión de gas y gasolina para El Alto y La Paz, y diariamente despacha decenas de cisternas y camiones no sólo a ambas ciudades, sino también a las provincias de La Paz.







En una entrevista con radio Panamericana, el ministro Zamora adelantó que esta planta podría ser instalada en la zona Sur de La Paz. "Ojalá que al próximo mes ya podamos estar informándoles de la contratación de alguna empresa que nos pueda hacer el diseño final, para que en la zona Sur de la ciudad de La Paz, ojalá podamos tener un Senkata de la zona Sur, que nos permita acumular todo ese líquido y gas que necesitamos para alimentar y abastecer a la ciudad de La Paz”, dijo. El objetivo es que la sede de gobierno ya no dependa de Senkata para la provisión de carburantes.





En la conferencia de prensa, Zamora también dijo que se estudia la importación de crudo para la producción de gasolina con el objetivo de bajar la subvención de combustibles.



Puede ver el video de la conferencia de prensa del ministro Zamora.