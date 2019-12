Aurora busca su segunda victoria en el torneo Clausura







05/12/2019 - 05:28:23

Los Tiempos.- Aurora buscará hoy (18:15) frente a Royal Pari, en el estadio Félix Capriles, su segunda victoria en el torneo Clausura 2019. Para ese cometido, alista tres variantes en el once titular: Manuel Morello por el expulsado Jaime Villamil, William Álvarez por Mario Parrado y Jhon Mena por Darío Torrico.



Para eludir la zona de descenso (directo e indirecto), los celestes están en la obligación de ganar los cuatro partidos que les quedan de local y por lo menos dos, de los cuatro, que les restan de visitante. Esto siempre y cuando tanto Sport Boys como Destroyers sólo saquen victorias en casa y no así de visitantes.



El Equipo del Pueblo sumó 11 puntos, en 18 partidos jugados, obtuvo una sola victoria ante Oriente Petrolero el pasado 11 de agosto, por la jornada siete del torneo. Es el club que más empates consiguió hasta el momento (8), y el tercero con más derrotas (9), después de Real Potosí (12), Guabirá y Destroyers (11).



Énfasis en pelota parada



Aurora, todavía bajo la supervisión de Julio Baldivieso, quien anunció su alejamiento del equipo aduciendo temas familiares, hizo énfasis, toda la semana, en jugadas a balón parado, tanto en defensa como en ataque.



Ante la expulsión de Villamil, en el cotejo contra Sport Boys, con el que perdieron 4-0, el DT decidió incluir al argentino Manuel Morello como lateral izquierdo.



Asimismo, decidió cambiar de sub-20: ante el Toro jugó Torrico, en el medio campo, pero ahora estará Jhon Mena, como lateral derecho.



Con esas variantes se modificaron los extremos de la defensa, pero se mantuvieron los centrales: Nicolás Marotta y Juan Rivero.



En la zona medular, Baldivieso movió fichas con la salida de Parrado y el ingreso del delantero Álvarez. Irá con dos contenciones, Amílcar Sánchez y Edwin Rivera, abierto por izquierda Diogo Kachuba y por derecha Miguel Ríos. Los dos delanteros serán Darwin Ríos y Álvarez.



Rival



Por su parte, Francisco Maturana, entrenador de Royal Pari, no tiene bajas para el encuentro de ésta tarde. Sin embargo, el plantel cruceño viene con hambre de triunfo, tras la derrota en casa (0-1), ante San José, el pasado lunes.



Entradas



La directiva pondrá a la venta 3.400 entradas: Preferencia cuesta Bs 30 y General, Bs 20. Las localidades se venderán en las boleterías de la curva norte desde las 8:30 hasta las 18:15.