Wilstermann busca golpear a Blooming en el Tahuichi







05/12/2019 - 05:26:24

Opinión.- Wilstermann no quiere soltar la punta del torneo Clausura y buscará la victoria ante Blooming, esta noche (20:30) en el estadio Ramón Aguilera, por la fecha 19 del certamen.





Los Aviadores llegarán motivados al compromiso luego del resonante triunfo que conquistaron ante Destroyers (7-1), el pasado domingo en la Llajta.



Para encarar este compromiso, el director técnico Cristian Díaz no tendrá en sus filas al brasileño Serginho, quien se recupera de una lesión en la parte del Isquion izquierdo.





Sin embargo, contará con el retorno de Carlos Antonio Melgar, quien cumplió con un partido de suspensión por expulsión.



El estratega del Imperio Escarlata en la víspera ensayó el posible equipo titular con Arnaldo Giménez en el arco: Daniel Pérez, Edward Zenteno, Ismael Benegas, Juan Pablo Aponte en la defensa; Moisés Villarroel, Fernando Saucedo, Cristian Chávez, Leonel Justiniano y Esteban Orfano en el mediocampo y Gilbert Álvarez en la ofensiva.



“Tenemos que plantear un futbol rápido e inteligente para conseguir una victoria. El equipo está muy bien y con ganas de hacer bien las cosas ante un duro rival como Blooming”, dijo Aponte.



El plantel de jugadores viajó ayer a Santa Cruz (18:45). Pernoctaron en un céntrico hotel de la capital oriental.



Por su parte, el director técnico del Celeste, Erwin Sánchez, no anticipó si realizará cambios en el once titular, luego de la derrota que sufrió el domingo ante su tradicional rival Oriente Petrolero (2-1).



La buena noticia para los locales es que podrá ser tomado en cuenta entre los titulares Edward Vaca, quien cumplió con el partido de suspensión por expulsión.



El estratega convocó a Alex Arano, Agustín Sandona, José María Carrasco y Edward Vaca para que comanden la zona defensiva de la planilla.



“Jugamos de local y hay que hacer respetar la localía. Se debe hacer un buen juego en nuestra cancha y mejorar la ubicación en el campeonato”.



El árbitro del match será el orureño Gery Vargas y será apoyado por Jorge Baldivieso y Jesús Ramírez.