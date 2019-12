Conozca todas fechas a disputar en la Copa América 2020







05/12/2019 - 05:18:59

El Día.- La Selección boliviana de fútbol ya conoce el calendario que afrontará en la Copa América 2020, que se jugará en Colombia y Argentina a partir del 12 de junio del próximo año.



La Verde está en la zona Sur del torneo – que a partir de esa edición cambiará de formato- y comparte grupo con Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Australia.



En ese sentido, Bolivia debutará ante Paraguay el 13 de junio, tres días después en la misma ciudad enfrentará a Chile, son los dos partidos que el equipo de César Farías jugará en la ciudad del oeste argentino.



Desde el 22 de junio, el cuartel general de la Verde será la ciudad de La Plata, donde jugará los tres partidos para finalizar la fase de grupos, ese día enfrentarán a Australia, cuatro días más tarde jugará con Uruguay y cerrará esta ronda frente a Argentina el 30 de junio.



Según definió la Conmebol, los cuatro primeros pasarán a los cuartos de final del torneo.



Cabe recordar que en la zona norte – que se jugará en su totalidad en suelo colombiano- están Brasil, Colombia, Catar, Venezuela, Ecuador y Perú.



Este es el fixture completo:



Primera fecha



Grupo A



Argentina vs. Chile (12 de junio, Monumental, de Buenos Aires)



Australia vs. Uruguay (13 de junio, Córdoba)



Paraguay vs. Bolivia (13 de junio, Mendoza)



Grupo B



Colombia vs. Ecuador (13 de junio, El Campín, de Bogotá)



Brasil vs. Venezuela (14 de junio, Cali)



Perú vs. Catar (14 de junio, Medellín)



Segunda fecha



Grupo A



Argentina vs. Uruguay (16 de junio, Córdoba)



Chile vs. Bolivia (16 de junio, Mendoza)



Paraguay vs. Australia (17 de junio, La Plata)



Grupo B



Colombia vs. Venezuela (17 de junio, Pascual Guerrero, de Cali)



Ecuador vs. Catar (18 de junio, Bogotá)



Perú vs. Brasil (18 de junio, Barranquilla)



Tercera fecha



Grupo A



Argentina vs. Paraguay (20 de junio, Buenos Aires)



Uruguay vs. Chile (21 de junio, Mendoza)



Australia vs. Bolivia (22 de junio, La Plata)



Grupo B



Colombia vs. Perú (21 de junio, Atanasio Girardot, de Medellín)



Venezuela vs. Ecuador (22 de junio, Bogotá)



Brasil vs. Catar (23 de junio, Barranquilla)



Cuarta fecha



Grupo A



Chile vs. Paraguay (25 de junio, Córdoba)



Argentina vs. Australia (26 de junio, Buenos Aires)



Uruguay vs. Bolivia (26 de junio, La Plata)



Grupo B



Colombia vs. Brasil (27 de junio, Metropolitano, de Barranquilla)



Ecuador vs. Perú (27 de junio, Medellín)



Venezuela vs. Catar (28 de junio, Cali)



Quinta fecha



Grupo A



Argentina vs. Bolivia (30 de junio, La Plata)



Uruguay vs. Paraguay (30 de junio, Santiago del Estero)



Australia vs. Chile (30 de junio, Córdoba)



Grupo B



Colombia vs. Catar (1º de julio, Metropolitano, de Barranquilla)



Venezuela vs. Perú (1º de julio, Cali)



Brasil vs. Ecuador (1º de julio, Bogotá)



Cuartos de final



4 de julio



1B vs. 4A (1)



Barranquilla



2B vs. 3A (2)



Cali



5 de julio



1A vs. 4B (3)



Buenos Aires



2A vs. 3B (4)



La Plata



Semifinal



8 de julio



Ganador 1 vs. Ganador 2



Medellín



8 de julio



Ganador 3 vs. Ganador 4



Córdoba



Tercer puesto



11 de julio



Bogotá



Final



12 de julio



Barranquilla



/Oxígeno