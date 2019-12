Los jugadores de Blooming no se entrenaron por deudas





05/12/2019 - 05:16:43

El Deber.- Las promesas no cumplidas de parte de la dirigencia de Blooming cansaron a los futbolistas que hace una semana esperaban el pago de un sueldo, de los tres que les deben (septiembre, octubre y noviembre). La tarde de este miércoles decidieron no entrenarse, a un día de medirse con Wilstermann en el estadio Tahuichi (jueves 20:30).



En primera instancia, la directiva les anunció que el jueves 28/11 les pagaría un salario, después les dijo que entre viernes y sábado. Pasó el clásico cruceño 188 y le expresaron que el martes tras la práctica recibirán el monto correspondiente a septiembre, pero no fue así. Los futbolistas decidieron no iniciar la concentración en el albergue del club.





Al inicio de la jornada de este miércoles, el presidente del club, Juan Alfredo Jordán, le informó a DIEZ que se tenía previsto saldar un salario, ya que la Federación Boliviana de Fútbol tenía que hacer un desembolso por los derechos de televisión; sin embargo, los jugadores no se esperanzaron en su palabra y decidieron no trabajar.



Se presentarán al partido contra los aviadores, ya que son conscientes de que necesitan sumar para lograr un cupo para la Copa Libertadores 2020, por el momento, tienen un espacio en la Sudamericana. La academia cruceña está en el quinto puesto de la tabla acumulada, con 73 puntos, y está a seis unidades de Nacional Potosí (79).



Lo deportivo



Para el duelo ante el aviador, Erwin ‘Platiní’ Sánchez tendrá el retorno de Edward Vaca que cumplió con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarilla. Mientras que Leonardo Urapuca, que no viene siendo titular, no estará porque fue expulsado frente a Oriente Petrolero.