Paz Zamora pide que no haya más reelecciones





04/12/2019 - 22:04:53

Página Siete.- El expresidente, Jaime Paz Zamora, manifestó que después de todo lo vivido producto de los conflictos poselectorales, que ya no debería existir la reelección de las autoridades de gobierno.



La exautoridad consideró que después de diez años, ya "nadie se quiere ir" de la presidencia del Estado, tras reunirse con la presidenta Jeanine Añez a quien calificó como la primera presidenta tras la "refundación del país".



"(Yo) creo que con lo que hemos vivido, ya no deberían haber reelecciones en nuestro país, de presidente. Y resulta que si ahora tienen un periodo de cinco años, más una reelección, son diez; ya nadie se quiere ir después de diez años", sostuvo Paz Zamora.



Sugirió además revisar la Constitución Política del Estado para la creación de una reforma constitucional en la que no se permita más de una postulación y elección presidencial.



"A quién corresponda, al Congreso, que vuelvan a ver la manera de cómo, si bien está en la Constitución, de ver una reforma constitucional (para que) no (haya) más reelección", añadió.