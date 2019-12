Leyes: Me he sometido a la justicia, no como otros que al primer cohete escapan y huyen







04/12/2019 - 22:03:44

Opinión.- El alcalde titular José María Leyes habló hoy después de su audiencia para referirse al tuit que publicó el expresidente Evo Morales. Expresó que "él se ha quedado para enfrentarse a la justicia" y que otras personas "tuvieron que huir".



"Hay que seguir en esta lucha de reestablecer la institucioalidad de este país. Creo en la Justicia. Aquí estoy presente. Me he sometido a la Justicia, no como otros que al primer cohete escapan y huyen. Yo me pregunto dónde estan los que me acusaban? ¿Dónde están los que levantaban la mano contra José María Leyes? El tiempo muestra la verdad de que no se pagó un solo boliviano en el caso mochilas. La verdad que esta acusacion fue un invento de una acusacion politica y para sacarme de la alcaldía. El propio Evo morales decía que el que huye es un autor confeso. Yo me quedé, di la cara. Por eso tengo la consiciencia tranquila, con la frente en alto", dijo José María Leyes, quien se encuentra en detención domiciliaria.



Esas declaraciones surgieron después de que Morales publicara en su tuit lo siguiente: "En tres semanas han liberado a corruptos como José María Leyes y a violadores como los de la manada boliviana, a través de tráfico de influencias (...)".



Por otra parte, la audiencia que debía llevarse a cabo hoy quedó suspendida. En ésta, Leyes pretendía restablecer su "derecho al trabajo".