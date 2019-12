Ortiz: Informe final de la OEA comprueba que se buscó manipular dolosamente los resultados electorales







04/12/2019 - 21:40:50

Washington, (ABI).- El senador de Unidad Demócrata (UD) y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Óscar Ortiz, aseguró el miércoles que el informe final presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el análisis de integridad electoral de los comicios del 20 de octubre pasado comprueba claramente que se buscó manipular dolosamente sus resultados.



El informe que contiene 95 páginas, fue recibido por el embajador Jaime Aparicio Otero, en presencia de Ortiz en Washington, Estados Unidos, sede de la OEA.



"Este informe comprueba como con acciones dolosas se buscó deliberadamente manipular los resultados electorales, especialmente con manipulación informática", dijo Ortiz mediante un video publicado en las redes sociales.



Según el informe de la OEA se comprobó una "Paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)"



Establece que hubo una introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO11 y BO202), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Para la redirección del flujo hacia el servidor BO20 se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el SERECI.



Los servidores se emplearon para la transcripción y verificación de actas, así como para el flujo de otros datos asociados provenientes del TREP. El servidor BO1 registró actividad inclusive durante el tiempo en que el sistema de resultados preliminares se encontraba "apagado".



Se mintió respecto a la configuración real del servidor oculto BO1 (implementado en una red Amazon de NEOTEC y detectado por la empresa auditora).



Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE.



Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas.



A pesar de ser material sensible, se quemaron actas (el número es incierto) y más de 13.100 listas de electores habilitados (o listas índices), lo cual no permite contrastar la información consignada en las actas de escrutinio y cómputo, establecen algunos puntos de ese extenso informe.



En esa línea Ortiz añadió que ese informe debe ser la base para que los bolivianos aseguren la transparencia de las próximas elecciones generales, pero, además, de que se sancione drásticamente a los responsables.



Para el expresidente Jaime Paz Zamora el fraude fue comprobado por los bolivianos incluso si no hubiera habido los observadores de la OEA, pero dijo que fue importante su presencia porque asistió y corroboró que hubo un fraude.



"Felicito a la OEA porque lo hizo mejor que cuando hizo el mismo trabajo en Venezuela y en Nicaragua, creo que en este caso actuó de manera más adecuada", añadió.