Ministra alemana es partidaria de usar drones armados en Afganistán







04/12/2019 - 21:39:21

Kunduz, (DPA) - La ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, defendió hoy durante una visita a las tropas alemanas en Kunduz el uso de drones armados en Afganistán para proteger a sus soldados.



"Sinceramente, puedo entender el deseo de los soldados y he de decir que hay muchos factores a favor de los drones armados" dijo Kramp-Karrenbauer.



La titular de Defensa señaló que los soldados tienen que esperar a veces durante horas la ayuda de los Estados aliados.



"Y tenemos que cuestionarnos en serio si no estamos en realidad incurriendo en una omisión (del deber de socorro) al no hacer uso de las posibilidades que tenemos para resguardar la vida de los soldados que están desplegados aquí", criticó Kramp-Karrenbauer.



El dron Heron 1 se está utilizando actualmente en Afganistán. Está previsto su reemplazo por el más moderno Heron TP, que ofrece tiempos de vuelo más largos y mejores resultados de reconocimiento. El modelo también es apto para llevar armas. Hasta ahora no hay acuerdo con el Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la coalición de Gobierno, para armar el dron.