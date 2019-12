Cancilleres se preparan para la Cumbre del Mercosur







04/12/2019 - 21:31:30

Agencia Brasil.- Los cancilleres de los países miembros del Mercosur se reunieron este miércoles (4) en la ciudad de Bento Gonçalves, en Vale dos Vinhedos, estado de Rio Grande do Sul, para preparar la 55.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados, en la que Brasil renuncia a su cargo de seis meses como presidente del Mercosur.



Bajo la administración de Brasil, el Mercosur reafirmó su compromiso con los valores democráticos y destacó "su vocación original de regionalismo abierto [hacia otros bloques económicos] y buscó adoptar un enfoque pragmático, con resultados concretos para los ciudadanos", dijo Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales de las Américas.



"Esta cumbre es motivo de orgullo, ya que el Mercosur ha mostrado una agenda de apertura y defensa de la democracia durante el mandato de Brasil", afirmó. También describió el bloque como "un espejo del trabajo que Brasil ha realizado internamente".



Entre los logros de Brasil como presidente pro tempore, el embajador Pedro Miguel mencionó la conclusión del acuerdo comercial con la Unión Europea en agosto, y también el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Señaló que la agitada agenda extranjera también incluye pactos con Canadá, Singapur, Líbano y Corea del Sur, con diálogo con Vietnam e Indonesia y, localmente, con Colombia y la Alianza del Pacífico.



El embajador también mencionó que el Mercosur ha dado pasos importantes en la cooperación fronteriza, la defensa del consumidor, y la seguridad alimentaria y nutricional. Desde el punto de vista institucional, la presidencia brasileña continuó los esfuerzos por racionalizar el bloque, con menores costos y menos burocracia.



En el comercio, el balance fue favorable para Brasil en 2018. El país exportó US$ 20.830 millones al Mercosur e importó US$ 13.370 millones, un superávit de US$ 7.460 millones.