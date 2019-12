Ministro de Exteriores alemán pide no ser ingenuos con china Huawei





04/12/2019 - 21:25:12

Bruselas, (DPA) - El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, se pronunció a favor de una línea dura en el debate en torno a la participación del proveedor chino de telecomunicaciones Huawei en la ampliación de la red 5G.



Maas dijo al semanario alemán "Die Zeit": "Tenemos que centrar nuestra atención en la seguridad de nuestra infraestructura digital". Añadió que se está trabajando en un nuevo catálogo con requisitos técnicos. "Pero yo considero que es ineludible que también haya una prueba de confianza política".



Para ello, comentó, es necesario modificar la ley, por lo que un borrador en ese sentido se lanzará la semana que viene. Subrayó que si la prueba demuestra que se vulneran intereses de seguridad alemanes, se debe impedir Huawei participar en la fabricación de componentes esenciales desde un principio.



Según Maas, con la red 5G se alcanza un nivel completamente nuevo de digitalización. Pero, aclaró, las disposiciones actuales en materia de seguridad no alcanzan para evitar una posible influencia.



El ministro explicó que la tecnología médica, la conducción autónoma o la integración en red de la producción industrial se organizan a través de la red 5G. "Por lo tanto, quien ponga a disposición el hardware y el software puede ocasionar grandes daños. No podemos ser ingenuos. No se trata solo de espionaje, sino potencialmente también de sabotaje".



Desde hace meses la coalición de Gobierno en Alemania debate sobre si Huawei puede participar en la ampliación de la nueva red de comunicación inalámbrica 5G en Alemania. Huawei está bajo sospecha de utilizar su tecnología para espiar a favor de China.



La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró en varias ocasiones que no quiere excluir a nadie desde un principio. El ministro de Economía, Peter Altmaier, opina lo mismo.



Cuando se le preguntó a Maas por qué en el Ministerio de Economía la visión es diferente, señaló: "Porque hay otros intereses, lo que considero legítimo. Huawei es un proveedor barato y lógicamente todos queremos que la ampliación de la red se produzca de la manera más rápida posible y con los menores costos".