Falta de acuerdos eleva incertidumbre sobre el sucesor de Morales en el MAS para las elecciones







04/12/2019 - 21:04:15

La Paz, (ABI).- El Movimiento Al Socialismo (MAS) intentará superar sus debilidades en el congreso nacional programado para este sábado en Cochabamba, pero la falta de acuerdos entre los militantes de ese partido elevó la incertidumbre sobre el sucesor del expresidente y excandidato Evo Morales.



"Hay muchos diputados, candidatos que no aportaron en nada en la campaña. No aportaron con su presencia, no hicieron campaña y, por último, renunciaron. Esas cosas tenemos que debatir, porque son debilidades al interior del MAS", dijo el diputado del MAS, Edgar Montaño.



Sin sus principales líderes, los militantes del MAS intentan recomponer el partido político que gobernó Bolivia por casi 14 años, hasta la renuncia de Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, el 10 de noviembre último, en medio de masivas protestas por un fraude electoral verificado en la votación del 20 de octubre.



"El MAS es orgánico, entonces, los nueve departamentos tiene que hablar, tienen que poner su posición" sobre los nuevos candidatos presidenciales del partido, agregó Montaño, representante de Santa Cruz.



El diputado Alberto Mamani, de El Alto, reconoció que en el MAS no existe una sola voz, lo que hace difícil unificar criterios para la elecciones de candaditos a presiente, vicepresidente y legisladores.



"Anteriormente, hay que ser sincero, (los candidatos) han sido nombrados a dedo (...). Esta vez esperamos que no pase lo mismo, para que no dividamos el voto", advirtió.



Para la diputada Betty Yañíquez, de La Paz, la primera tarea debe ser la reorganización del partido después de los momentos "tan críticos y tan dolorosos" que sobrellevó el MAS, acusado de haber propiciado el fraude para intentar mantener a Morales y García Linera en el poder hasta el 2025.



"Yo creo que antes de las elecciones es importante que nosotros tengamos que volver a un sendero y una línea de nuestro instrumento" político, señaló.



El ampliado nacional de las organizaciones sociales afines al MAS tendrá lugar en el Coliseo de la Coronilla desde las 9h00.