UN definirá la próxima semana si Doria Medina es la mejor opción para participar en las elecciones







04/12/2019 - 21:01:58

La Paz, (ABI).- Legisladores de Unidad Nacional (UN) informaron el miércoles que ese partido definirá la próxima semana su participación en las nuevas elecciones y afirmaron que el empresario Samuel Doria Medina es la "mejor opción" entre los candidatos que aparecen en la carrera electoral.



"Todavía no tenemos una decisión definitiva. Samuel Doria Medina está procediendo a hacer acercamientos con diferentes partidos políticos, agrupaciones ciudadanas. La siguiente semana tenemos un encuentro nacional y allí tomaremos la decisión de participar o no en las elecciones", dijo la diputada María Calcina.



En las elecciones del 20 de octubre, anuladas por indicios de fraude, el líder de UN respaldó al candidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, lo que ahora está en duda.



"Ahora consideramos que (Doria Medina) es la mejor opción, no es una buena, sino es la mejor opción. Samuel Doria Medina ha demostrado que para él prevalece primero la unidad de todo el país", enfatizó Calcina.



Por su parte, el asambleísta departamental Marco Antonio Fuentes, también de UN, aseguró que ese partido tiene ideas y propuestas importantes que ofrecerle al país, además el liderazgo de Doria Medina.



"Este proceso eleccionario no puede ser un concurso de popularidad", señaló al demandar a los otros frentes políticos sus proyectos y propuestas electorales.



El encuentro nacional de UN será en la ciudad de La Paz, con la participación las estructuras departamentales, municipales y provinciales que tiene el partido, aunque todavía no hay una fecha precisa para el evento.