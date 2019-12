Maduro: Se está cocinando el regreso de Evo Morales a Bolivia







04/12/2019 - 20:58:35

Nicolás Maduro, dijo que en Bolivia se está preparando el regreso de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia de su país en noviembre pasado en medio de la convulsión política generada por denuncias de fraude en las elecciones.



"Ni con golpes de Estado podrán, en Bolivia derrocar a Evo y ¿qué están haciendo con el poder? Destruyendo a Bolivia, pero ellos lo que no saben es que se está cocinando en el pueblo de Bolivia la vuelta, el regreso", dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido de manera obligatoria por radio y televisión.



"Evo volverá hecho pueblo, hecho millones", apuntó Maduro.



El líder chavista, además, arremetió contra la alta comisionada de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por, dijo, no pronunciarse sobre lo que considera violaciones de derechos humanos en Bolivia tras la renuncia de Morales.



El mandatario la volvió a acusar de mentir sobre las supuestas violaciones de derechos fundamentales en Venezuela.



"¿Dónde está Michelle Bachelet ante la masacre y la dictadura que se ha impuesto en Bolivia? (...) calla la masacre de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia", indicó.



Afirmó también que en América Latina "ha empezado una nueva ola de liberación de los pueblos" contra la que no "podrá el imperialismo ni con golpes de Estado, ni con persecución".



"No podrán porque los pueblos están en la calle contra el neoliberalismo", sostuvo.



Tras la renuncia de Evo Morales, que está asilado en México, la senadora Jeanine Añez asumió la Presidencia interina de Bolivia el pasado 12 de noviembre.



Un informe de la OEA halló graves falencias en el proceso electoral y recomendó la realización de nuevos comicios.