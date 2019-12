Sol.bo rechaza la elección apresurada de candidatos y busca crear una alianza política fuerte







04/12/2019 - 18:34:50

La Paz, ABI.- El alcalde y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, dijo el miércoles que esa agrupación ciudadana está en contra de una elección apresurada de candidatos y señaló que el desafío es crear una alianza política fuerte antes de los comicios generales.



"No creemos que las candidaturas sean en este momento un tema central", dijo, y aclaró que a pesar de que Sol.bo ratificó su alianza con Comunidad Ciudadana (CC), "hay muchas cosas que evaluar de aquí hacia adelante".



Para Revilla, solo un pacto con organizaciones políticas y sociales puede evitar tener un "gobierno débil" en caso de que el CC gane las próximas elecciones.



El CC presentó al binomio presidencial Carlos Mesa y Gustavo Pedraza en los comicios del 20 de octubre que quedaron anulados por graves indicios de fraude.



"Hemos, preliminarmente, visto la pertinencia de ratificar la alianza, pero también de hacer muchas evaluaciones. Estamos como Sol.bo haciendo evaluaciones, foros de análisis, no solamente interno, sino con otras organizaciones, otros liderazgos, otras autoridades, de tal manera que más bien prefiguremos una visión de país antes que alianza s y antes que candidaturas", explicó Revilla.



A su juicio, las alianzas que no tienen "comunidad ideológica" no duran en el tiempo y, por ello, insistió en que lo más importante es encontrar afinidades ideológicas y "discutir más adelante las candidaturas".