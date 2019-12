El año en que mis sueños se hicieron realidad”: Jennifer Lopez es la persona del 2019 para People







04/12/2019 - 17:28:09

Infobae.- Este año pinta para ser uno de los mejores para Jennifer Lopez. Fue la protagonista de Hustlers, actuación por la que podría ganarse un premio Oscar, y ahora es reconocida como una de las Personas del Año por la revista People, publicación que también nombró a Michelle Obama, Jennifer Aniston y Taylor Swift, como sus embajadoras.



La revista lanzó en esta ocasión una edición doble, la primera en su historia, con la que decidió mencionar a cuatro importantes mujeres que resaltaron por su participación en el mundo del entretenimiento, social, cultural y de la política, además de que “tuvieron un impacto durante los últimos 365 días de la década”.



Dan Wakeford, editor en jefe de la revista, explicó que la razón de esta portada doble fue: “Ver si podíamos absorber un poco de su sabiduría”.



“Cuando nos sentamos para ver quién creíamos que merecía este honor, no me sorprendió que termináramos con un grupo de cuatro mujeres: este año ha sido dominado por mujeres fuertes”, añadió el periodista.





“La Reina del Bronx” apareció en la portada de la publicación enfundada en un esponjado vestido rosa y con la cara sonriente ante el encabezado: “El año en que mis sueños se hicieron realidad”.



Esta portada fue publicada por People en su cuenta de Instagram, donde también reforzaron la idea de que el 2019 le deja a J.LO grandes satisfacciones: como Hustlers, el anuncio de su participación en el medio tiempo del Super Bowl y “una serie vertiginosa de récords de carrera”.



Jennifer López también presumió su portada y dio detalles de lo que reveló para las páginas de la revista de espectáculos: “Para mí, el mensaje del año es que no tenemos límites. ¡Gracias @People por incluirme en el número #PeopleOfTheYear 2019!”.





Dan Wakeford explicó su decisión para incluir a Jennifer como una las Personas del Año fue porque este año marcó un parteaguas, no sólo en su carrera, también en su vida profesional.



“Jennifer López marcó todas las casillas posibles cuando cumplió 50 este año: Oscar por Hustlers, que coprodujo; una exitosa gira musical; una hermosa familia; una próxima aparición en el Super Bowl. Y se está divirtiendo: ‘Es simplemente, guau, guau’”, señaló el editor.



En esta edición especial de People también fueron reconocidas Michelle Obama, Jennifer Aniston y Taylor Swift.





Sobre la ex primera dama de Estados Unidos, Wakeford opinó que este año ha significado en grandes avances para la también abogada, ya que fue nombrada la mujer más admirada del mundo en la encuesta Gallup, además de que continúa impulsando las labores para mejorar la educación de las niñas con su fundación Global Girls Alliance, tanto en casa, como en países como Namibia.



Jennifer Aniston también es una de las Personas del Año por People. El editor en jefe de la publicación resaltó sobre la eterna Rachel Green de la famosa serie de los noventa, Friends, que su participación en The Morning Show, proyecto que coprodujo con Apple TV +: “Es una de las mejores actuaciones de su carrera”.





Taylor Swift es la cuarta famosa reconocida como Persona del Año por People. Y los encargados de esta publicación explicaron: “Aunque ha sido cantante durante más de 15 años, 2019 fue posiblemente el año en que esta intérprete encontró su voz: se puso de pie para proteger sus derechos creativos, habló por lo que creía y continuó produciendo música que mostró sabiduría y narración más allá de ella. Su álbum Lover se convirtió en el disco más vendido de 2019 en solo una semana. Realmente épico”.





Para Dan Wakeford, todos los logros de estas mujeres ocurrieron cuando se conocieron mejor y centraron su trabajo en lo que las hace felices.



“El éxito siguió a esas decisiones y viajes, y eso es algo de lo que todos podemos aprender”, sentenció.