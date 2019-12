Exdiputado del MAS plantea ley para endurecer sanciones a funcionarios que incurran en corrupción







04/12/2019 - 17:02:11

La Paz, ABI.- El exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, anunció el miércoles la presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra aquellos funcionarios que roben e incurran en actos de corrupción.



"Nosotros mañana (jueves) estamos presentando una norma a la Asamblea (...), una iniciativa donde los funcionarios públicos no pueden tener el mismo tratamiento de un ciudadano que robó una gallina o una garrafa", dijo.



En entrevista con radio Erbol, Tupa se refirió en particular a los actos de corrupción en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) que causaron un presunto daño económico al Estado de al menos 545 millones de bolivianos.



"Un funcionario que roba, le roba a todo el pueblo boliviano, por lo tanto, por traición a la patria debe dársele una sanción drástica a los funcionarios que roben, que se corrompan. En ese tema del Fondioc deberían quitarles todos sus bienes, deberían estar presos", agregó.



El millonario desfalco al ex Fondioc representa uno de los mayores escándalos de corrupción que salpicó al Gobierno del expresidente Evo Morales.



Según las investigaciones de ese caso que data de 2013, dirigentes indígenas, campesinos e interculturales, entre otros, estuvieron involucrados en el desvío de recursos públicos.