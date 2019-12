Mario Cossío volverá el 16 de diciembre a Bolivia







04/12/2019 - 12:14:49

Tarija, ABI.- El ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, retornará el 16 de diciembre a Bolivia, luego de permanecer 9 años asilado en el Paraguay, confirmó el miércoles el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza.



"Es oficial el anuncio que ha hecho en exgobernador Mario Cossío de su retorno a Tarija, retorno que está fijado para el 16 de diciembre. El 16 de diciembre hace 9 años fue derrocado Mario Cossío, a través de un golpe de Estado propinado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros aliados, esa es una fecha muy emblemática, por eso eligió esa fecha", informó en una conferencia de prensa.



Agregó que Cossío retorna al país sin necesidad de que se dicte ninguna amnistía, ni perdón judicial y que llega a enfrentar todas las denuncias y cargos que existen en su contra.



"No quiso esperar que haya ninguna situación que lo favorezca, sino que él va a hacer prevalecer sus derechos", agregó.



Adelantó que preparan un recibimiento para el que fuera el primer gobernador electo del departamento de Tarija y "perseguido político del Gobierno del MAS".



Más temprano Mario Cossío publicó en su cuenta de Twitter, "llegó la hora de volver a pisar el suelo que la dictadura me privó, a reencontrarme con la patria, la familia y el pueblo que tanto amo. Volveré este 16 de diciembre, 9 años después, convencido que tenemos un futuro lleno de esperanzas".



Antes de dejar el país, Cossío fue imputado por irregularidades cometidas en la contratación de la empresa Imbolsur para el suministro de cemento asfáltico para la ruta al Chaco, además de anomalías en la construcción de una piscina olímpica.



En abril de 2017 fue condenado a tres años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.



En marzo de 2018, el exgobernador de Tarija fue sentenciado a seis años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.