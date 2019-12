¿Qué se acordó en la reunión del TIAR sobre Venezuela?







04/12/2019 - 09:25:30

VOA.- Los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) acordaron el martes en Colombia imponer sanciones financieras y restricciones de viaje al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y a un grupo de sus más estrechos colaboradores.



Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado sanciones económicas a los socios de Maduro, las naciones latinoamericanas que respaldan el presidente interino, Juan Guaidó, han recurrido en gran medida a la presión diplomática, y dependerá de cada una decidir cómo proceder.



Aunque Guaidó ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y unos 50 países más, Maduro mantiene el reconocimiento de potencias como Rusia.



El TIAR, sin embargo, sirve de plataforma a esos países para aplicar medidas coordinadas con el objetivo de obligar a Maduro a ceder el poder sin el uso de la fuerza.





¿Qué se acordó en la reunión del TIAR?



La lista de sancionados incluye a 29 personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro, como su esposa Cilia Flores, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el empresario barranquillero Alex Saab, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y el ministro de defensa, Vladimir Padrino.



Igualmente la declaración ha dejado saber que se implementarán otros mecanismos que definan cómo aplicar “los parámetros y condiciones para las futuras inclusiones y eventuales retiros”, de estas personas en caso que así lo considere.



Según explicó a la Voz de América el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, las personas asignadas a esta lista “no podrán viajar por los 26 países miembros del TIAR, abrir cuentas bancarias; no van a tener ninguna actividad en esos países”.



El canciller designado por Guaidó, Julio Borges, aseguró que 500 personas ya han sido sancionadas de una lista inicial de 2.000 individuos vinculados al gobierno de Maduro, pero no reveló detalles.



El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria.



¿Qué países participaron?



En la reunión de cancilleres participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y del gobierno encargado de Venezuela.



La reunión en Bogotá fue el segundo encuentro del TIAR en menos de dos meses, después de que el 23 de septiembre se aprobó con 16 votos a favor, el voto negativo de Uruguay y una abstención -de Trinidad y Tobago- la decisión de aplicar el tratado a Venezuela.



El TIAR es un acuerdo firmado en 1947 para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo considera a Maduro como una amenaza para la región.



El presidente de Colombia, Iván Duque, definió en la reunión que allí no había "acciones unilaterales, ni invitaciones al uso de la fuerza”, sino “una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas".





¿Cómo reaccionó el gobierno disputa de Venezuela?



Maduro consideró que la reunión fue un “fracaso” y afirmó que Juan Guaidó “se acabó políticamente” y que le “espera” cárcel.



Por otra parte, durante un acto con seguidores el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, hizo un llamado a mantenerse “alerta” ante lo que calificó de cualquier pretensión de injerencia en Venezuela, y describió al TIAR como un mecanismo “obsoleto” e “inútil”.