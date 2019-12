Google: por qué Larry Page y Sergey Brin dejaron sus cargos al frente de Alphabet, la empresa matriz del gigante tecnológico







04/12/2019 - 09:22:25

BBC.- Los confundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, pusieron fin a una era al anunciar este martes que abandonan sus cargos al frente de Alphabet, la empresa matriz del gigante tecnológico.

Ambos dejarán sus puestos como director ejecutivo y presidente, respectivamente, aunque continuarán formando parte del directorio de la compañía.

Page y Brin, ambos de 46 años, aseguraron que su decisión se debe al deseo de "simplificar la estructura de gestión" de la empresa.

El máximo responsable de Google, Sundar Pichai, será quien asuma el cargo de director ejecutivo de Alphabet y compagine ambos puestos.

Qué significa la incursión de Google en el sector bancario

Stadia: la plataforma con la que Google quiere acabar con las videoconsolas

Page y Brin están clasificados como las personas 10 y 14 más ricas del mundo y, según Forbes, cuentan con un patrimonio de US$50.800 millones y US$49.000 millones, respectivamente.



¿Qué es Alphabet?

Forbes clasificó a Alphabet como la 17ª compañía pública más grande del mundo, con un valor de mercado estimado de US$863.000 millones.

La empresa fue fundada en 2015 como parte de una reestructuración corporativa de Google, el ahora gigante que Page y Brin fundaron en el garaje de un amigo en 1998.

Alphabet: la sorpresiva nueva estructura de Google





La empresa matriz tenía la intención de hacer que las actividades de Google fueran "más limpias y responsables" a medida que se expandía de su función como buscador de internet a otras áreas como los autos sin conductor.



Alphabet nació en el momento en que Google decidió expandir sus actividades más allá de la búsqueda en internet.



Cuando los dos empresarios se cambiaron de Google a Alphabet, dijeron que lo hacían para centrarse en nuevas iniciativas.



Sin embargo, en su carta de este martes aseguraron que este es "el momento natural" para hacer efectiva su salida.



"Nunca hemos sido de los que mantienen roles gerenciales cuando creemos que hay una mejor manera de dirigir la empresa. Y Alphabet y Google ya no necesitan dos directores ejecutivos y un presidente", dijeron.



También aseguraron que es hora de "asumir el papel de padres orgullosos, ofreciendo consejos y amor, pero no regañando a diario" e insistieron en que "no hay mejor persona" para dirigir la compañía hacia el futuro que Pichai.



¿Quién será su sustituto?

Sundar Pichai, de 47 años, nació en India y estudió ingeniería. Después continuó sus estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Pensilvania ,antes de unirse a Google en 2004.



Sundar Pichai será desde ahora director ejecutivo de Google y Alphabet.

Este martes, Pichai aseguró que está "emocionado" por la transición y reconoció la labor de Page y Brin.



"Los fundadores nos dieron a todos una oportunidad increíble para tener un impacto en el mundo".

"Es una base sólida sobre la cual continuaremos construyendo. Estoy impaciente por ver hacia dónde iremos a continuación y esperamos continuar el viaje con todos ustedes", concluyó.