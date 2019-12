El conmovedor mensaje de Brenda Kellerman a cuatro meses de la muerte de Dante: Ya logré soñarte y fue mi mejor sueño







04/12/2019 - 09:19:03

Infobae.- La actriz costarriqueña, Brenda Kellerman, conmovió en redes sociales con un emotivo mensaje que le dedicó a su bebé Dante, uno de sus mellizos que falleció el pasado 3 de agosto, teniendo sólo tres meses de edad.



A cuatro meses de la pérdida del pequeño, la novia del actor mexicano, Ferdinando Valencia, compartió una imagen para recordarlo y además aseguró que siempre estará en lo más profundo de su corazón.



“Recordarte no es vivir en el pasado, es traerte siempre en mi presente. Porque nadie muere cuando se le recuerda con tanto amor, siempre habrá un espacio donde tu presencia habite dulcemente en lo más profundo de mi corazón Ángel Dante”.



Brenda Kellerman también hizo referencia al tiempo en que partió e hizo mención de su otro ángel, Tadeo, quien vive con buen estado de salud actualmente con sus padres.



“Un ángel en los brazos, otro en el corazón, a 4 meses de que abrió sus alas. Recordarte no significa que no te deje descansar, siempre lo voy hacer, te amamos mi enano hermoso y te extrañamos muchísimo”, reveló la actriz.



A cinco horas de su publicación, las palabras de Kellerman y la hermosa imagen que las acompaña consiguieron más de 90 mil likes y los seguidores resaltaron el apoyo a la pareja.





Y para rematar el conmovedor post en Instagram, Kellerman escribió que por fin logró soñar a su amado Dante y lo describió.



“Ya logré soñarte y fue mi mejor sueño. Te veías tan hermoso, disfruta del paraíso mi pequeño angelito”.



Tadeo y Dante nacieron el pasado 24 de abril en Florida, Estados Unidos; sin embargo, Dante presentó algunos problemas para respirar pero fue dado de alta.



Al quinto día de su nacimiento, Dante fue entregado a sus padres y lograron llevarse al bebé a casa en Guadalajara, pero pocos días después tuvo que regresar al hospital, pues contrajo una bacteria que le causó meningitis.



Ferdinando explicó en septiembre que su hijo tenía complicaciones desde que fue dado de alta y el día que solamente fueron al hospital por una revisión de rutina, Dante convulsionó frente a ellos y empezó la tragedia.





“Esta tarde que según salimos por unos supositorios para el niño se convirtieron en 23 días de hospital (en Estados Unidos). Ahí nos dicen que tiene meningitis y luego nos dicen en ese hospital, el día 23, está curado se lo pueden llevar. No lo dan de alta, no va a regresar por meningitis", recordó el actor.



Así pasaron los días y la salud del menor se agravó, ya que les informaron que también tenía hidrocefalia, un derrame cerebral, neumonía e insuficiencia cardíaca.



Ferdinando no perdió la esperanza de que su hijo se recuperara, pero llegó el día en que tuvo que decir adiós.



“Los doctores nos hablaron. Nos dijeron vengan y el niño empezó a correr sangre y no le detenía el derrame. Entonces básicamente el doctor dijo "despídanse de él"", agregó.



El actor aseguró que siempre pidió a Dios que se lo dejara, pero el pequeño no resistió y en agosto Dante partió.