Meghan Markle provocó furia con su publicación navideña de Instagram







04/12/2019 - 09:10:03

Infobae.- En la publicación más reciente en la cuenta oficial de Instagram del duque y de la duquesa de Sussex, la pareja anunció 12 organizaciones que seguirían y apoyarían durante el próximo mes. Sin embargo, en el extenso mensaje en la cuenta de SussexRoyal, se usa el americanismo “holiday”, lo que desencadenó la ira entre algunos de sus 9,9 millones de seguidores. Esta no es la primera vez que se utilizan léxicos estadounidenses en su plataforma de redes sociales.



“¡En realidad lo llamamos Navidad y Año Nuevo en el Reino Unido!”, respondió un usuario. Mientras que otro, un poco más furioso, comentó: “¡Navidad, Navidad, Navidad! Repita después de mí ... feliz ... navidad..,!". Pero hubo mensajes más duros contra la ex actriz: “Tono condescendiente y típico estadounidense ... diciéndole a la gente que haga cosas sin ser un modelo por seguir”, y también se pudo leer: “Meghan no está interesada en la cultura y en la tradición británicas. Ella quiere convertirse en una estrella en los Estados Unidos”.



“En la temporada festiva navideña sobre nosotros, también es un recordatorio para reflexionar sobre los necesitados: aquellos que pueden sentirse solos, hambrientos, sin hogar o que pueden estar experimentando las vacaciones por primera vez sin seres queridos. Es una época importante del año para ayudar a quienes están a su alrededor que pueden ser menos afortunados o que apreciarían incluso el más pequeño acto de amabilidad”, expresaron los duques.





En publicaciones de este año, la ortografía estadounidense con palabras como “organization” (en inglés británico se escribe organisation) y “programs” (en inglés británico se escribe programmes ) apareció en su plataforma en línea de la realeza.



La semana pasada, el duque y la duquesa deseaban a sus seguidores un “¡Feliz día de Acción de Gracias!”; una fiesta nacional muy popular en EEUU y Canadá, pero no el Reino Unido.





Meghan, de 38 años, y Harry, de 35, están actualmente en un descanso de seis semanas de sus deberes reales. Se encontrarían en Los Ángeles, junto con la madre de Meghan, Doria Rogland.



Aún se desconoce dónde pasarán Navidad la pareja real y su hijo Archie, después de que se confirmara que no estarán en Sandringham con la reina Isabel II. Sí estarán presentes los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton, así como el príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker Bowles.



El anuncio se produjo después de que los duques de Sussex hablaran abiertamente sobre la lucha por el escrutinio público en el explosivo programa ITV Meghan and Harry: An African Journey, en el que la duquesa afirmó que no mucha gente ha preguntado si se encuentra “bien”.



Horas antes de la transmisión del programa, Harry anunciaba que su esposa demandaba al Daily Mail por publicar una carta que la duquesa le había enviado a su padre Thomas días antes de su casamiento, en mayo de 2018. En su extenso comunicado, el hijo de Lady Di también aseguró que su esposa era perseguida por ciertos medios y temía que terminara como su fallecida madre.