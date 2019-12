Alejandra Guzmán revivió su rivalidad con Paulina Rubio por culpa de un cantante







04/12/2019 - 09:03:10

Infobae.- La nostalgia por las décadas pasadas no solamente se refleja a través de la música y las películas y revive los “viejos tiempos” a través de rivalidades. Así lo demostró la cantante Alejandra Guzmán, quien volvió a traer a la vida uno de los misterios que giraron alrededor de los años 90.



La hija de Silvia Pinal recientemente confirmó un rumor de una forma poco convencional. Durante un concierto en el Palenque de Culiacán, Guzmán cantó el tema “Hey Güera”, pero agregó unas palabras que no están en la versión original.



“Hey güera Paulina”, cantó Guzmán, para después imitar a la también cantante, Paulina Rubio. “Es que tu sabes, o sea”, dijo en el particular acento de “La Chica Dorada”, mientras posaba de forma burlona, y el público aplaudió y gritó.



Fue de esta forma que “La Guzmán” hizo referencia al triángulo amoroso que ella, Rubio y el cantante Erick Rubín protagonizaron. Sin embargo, esta no fue la primera vez que hizo referencia a la canción, pues de acuerdo a la revista Quién, Guzmán confirmó que la canción fue escrita para Paulina Rubio.





“Sí, y me la escribió mi productor porque sabía que yo andaba con Erik, pero entonces ella me lo bajó”, narró ante medios que le preguntaron si Rubio era la inspiración de esa canción.



Fue en 1991 que los medios prestaron particular atención a los problemas que relación entre el ex Timbiriche, Erik Rubín y Alejandra Guzmán tenían. Todo debido a que Rubín dejó a la hija de Enrique Guzmán por “La Chica Dorada”.



Entonces cuando la guerra lírica entre ambas comenzó cuando Guzmán publicó la canción mencionada. “Hey güera, ni te acerques porque voy y te armo un escándalo. No te atrevas a insinuarte ni de broma, te lo advierto punto en boca o te monto la de Troya”, le explicó Guzmán.



No obstante, Paulina Rubio no se quedó callada, pues en 1992 estrenó la canción “Mío” en donde detalló lo difícil de su relación, puesto que aunque está con alguien más, le pertenecía a Rubio. “Mio, ese hombre es mio, a medias pero mío, mío, mío, para siempre mío. Ni te le acerques es mío, con otra pero mío, mío, mío. Ese hombre es mío”, interpretó Rubio.





“‘Me lo bajó" significa que él escogió (…) La verdad es que Alejandra me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale”, respondió Rubio durante una entrevista.



Tiempo después la batalla entre colegas pareció llegar a su fin, debido a que Rubín terminó la relación que tenía con ambas. En el año 2000 el rockero se casó con la actriz y conductora Andrea Legarreta. La pareja tiene dos hijas y siguen casados.



Sin embargo esto no fue suficiente para Guzmán, debido a que la rivalidad con Rubio continuó.



En diciembre del año pasado la disquera de Paulina Rubio publicó fotos de ella cantando en “La Voz México”, y Guzmán aprovechó para dejar un comentario en Instagram: “No cantas”, escribió.