Investigación sobre juicio político a Trump pasa a Comisión Judicial de la Cámara







04/12/2019 - 08:59:33

VOA.- La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha convocado para el miércoles a una audiencia acerca de los fundamentos constitucionales de un posible juicio político, clave en el proceso que tiene dividida a la nación.



La audiencia se celebra luego de dos días de reuniones de los miembros de la OTAN, en Londres.



Llega después que la Cámara de Representantes presentó el martes un extenso informe con las pruebas que considera incriminan al presidente Donald Trump en sus relaciones con Ucrania, las que darán lugar a un debate en el Congreso acerca de si el 45to presidente debe ser destituido.



El presidente Trump ha criticado el proceso y a los demócratas por llevarlo adelante. Ha dicho que es "una farsa", "una pérdida de tiempo" y "una cacería de brujas".



El informe de 300 páginas realizado por los demócratas en la Comisión de Inteligencia de la Cámara argumenta que Trump hizo mal uso de su autoridad y que, en el transcurso de la investigación, obstruyó al Congreso al bloquear los procedimientos. Basado en dos meses de pesquisas, el documento detalla evidencias y testimonios por parte de funcionarios y exfuncionarios federales.



El texto alude a "mala conducta" del presidente al buscar la interferencia política ucraniana en las elecciones presidenciales de 2020 y luego expresa que trató sin descanso de "obstruir" al Congreso mientras realizaba la investigación.



La investigación de juicio político de casi tres meses "ha encontrado que el presidente Trump, personalmente y actuando a través de agentes dentro y fuera del gobierno de los Estados Unidos, solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, para beneficiar su reelección", indicó el informe.



"Al hacerlo, el presidente colocó sus propios intereses personales y políticos por encima de los intereses nacionales de los Estados Unidos, buscó socavar la integridad del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos y puso en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos", declaró el informe.



En el centro del caso de juicio político de los demócratas se encuentra una llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en la que Trump le pidió a Zelenskiy un "favor". Incluye la sugerencia al líder ucraniano para que ordene una investigación sobre Burisma, una compañía ucraniana de gas natural que había contratado a Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden, como miembro de la junta altamente remunerado. Trump también sugirió que Zelenskiy investigara una teoría de conspiración desacreditada de que fue Ucrania, no Rusia, fue la que interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016.



Trump hizo la demanda en un momento en que había congelado casi 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y cuando el recién elegido Zelenskiy deseaba una reunión de la Oficina Oval con Trump.



"Al presionar al presidente Zelenskiy para que llevara a cabo su demanda, el presidente Trump retuvo una reunión de la Casa Blanca que el presidente ucraniano buscaba desesperadamente y una asistencia militar crítica de los Estados Unidos para combatir la agresión rusa en el este de Ucrania", dijo el informe.



La llamada telefónica llevó a un miembro no identificado de la comunidad de inteligencia a presentar una denuncia de denuncia de que Trump estaba "usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020". La queja llevó a los demócratas de la Cámara a fines de septiembre a anunciar una investigación formal de juicio político contra Trump.



El informe dice que el plan para que Ucrania lleve a cabo investigaciones políticas se extendió mucho más allá de la llamada telefónica del 25 de julio. Implicó una campaña de desprestigio del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para expulsar a Marie Yovanovitch, la embajadora de EE. UU. en Ucrania, a quien no se consideraba una jugadora de equipo. Trabajando con dos socios comerciales y un trío de funcionarios estadounidenses, Giuliani trató de forzar las demandas de Trump de investigar a funcionarios ucranianos.



"Nuestra investigación determinó que esta llamada telefónica no fue ni el comienzo ni el fin de los esfuerzos del presidente Trump para doblegar la política exterior de los Estados Unidos para su beneficio personal", dijo el texto.



Alega además que altos funcionarios estadounidenses, incluidos el vicepresidente Mike Pence), el Secretario de Estado Mike Pompeo, el Jefe de Gabinete en funciones Mick Mulvaney, el Secretario de Energía Rick Perry y otros tenían conocimiento o fueron participantes activos en un esfuerzo por extraer de una nación extranjera los beneficios políticos personales que busca el presidente.



El informe también incluyó varios registros telefónicos obtenidos de llamadas de la compañía AT&T entre Guiliani y dos asociados, Lev Parnas, nacido en Ucrania, que está bajo acusación federal por usar ilegalmente dinero extranjero para financiar campañas políticas en los Estados Unidos, así como llamadas telefónicas entre Parnas y el Representante de California, Devin Nunes, el principal republicano en el Comité de Inteligencia que ha impulsado la teoría de que Ucrania interfirió en las elecciones presidenciales de 2016.



En una entrevista con la cadena de cable estadounidense Fox News, Nunes dijo que no recordaba específicamente haber hablado con Parnas, pero reconoció que podría haberlo hecho. "Recuerdo ese nombre ahora porque ha sido acusado", dijo Nunes.