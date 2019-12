Arias anuncia que investigará irregularidades cometidas en la ABC durante el Gobierno del MAS







La Paz, (ABI).- El nuevo ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Iván Arias, anunció el martes que entre los retos que tiene es investigar posibles irregularidades que se habrían perpetrado en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) porque se tiene 16 mil millones de bolivianos que no se encuentran debidamente justificados en la construcción de carreteras en el periodo del Movimiento Al Socialismo.



"He estado viendo cosas de ABC, impresionante, 16 mil millones de bolivianos que no están debidamente justificados o que están con problemas en carreteras mal hechas, en carreteras mal diseñadas que decían que iban a poner una buena capa de asfalto y en realidad no era así, creo que este es el gran desafío, hay que denunciarlo", dijo a la televisora privada PAT.



Arias fue posesionado hoy por la presidenta Jeanine Áñez a la cabeza de esa cartera de Estado en reemplazo del ahora ministro de la Presidencia, Yerko Núñez y le pidió que ponga el mayor de sus esfuerzos y responsabilidad en el cargo.



El nuevo titular de Obras Públicas es sociólogo de profesión, fue asesor del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, (1993-1997) fue viceministro de Participación Popular y hasta su llegada al cargo, analista político.



Para Arias es momento de mostrar a la gente una gestión eficiente y que arroje resultados, al margen -dijo- de que se tenga que investigar hechos de corrupción de la anterior gestión y se sancione a los responsables de esas irregularidades.



"Por eso también este ajuste de la presidenta que pidió que en esta nueva etapa ya empecemos a darle respuestas a la gente", añadió.



Arias anunció que también hará seguimiento a las investigaciones iniciadas por su antecesor sobre los malos manejos que fueron descubiertos por una auditoría interna hecha a Boliviana de Aviación (BoA).



"Cómo en BoA había un informe del mes de marzo que ya señalaba serios problemas de rentabilidad y de problemas administrativos y que el ministro de entonces no tomó cartas en el asunto, que no ordenaron las auditorías, es decir, cómo es posible que manejes una empresa sin preocuparte porque esa empresa vaya adelante", lamentó.



Una auditoría interna hecha a (BoA evidenció que, entre 2017 y 2018, los costos de operación de la aerolínea estatal ascendieron a 131,6 millones de bolivianos, casi el doble de sus ingresos, que solo llegaron a 80 millones de bolivianos.