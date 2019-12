Camacho anuncia posible binomio con una mujer y pone plazo a Pumari







04/12/2019 - 06:15:26

Opinión.- En un nuevo contacto en directo con la cadena televisiva CNN en Español el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho anunció que, de recibir una respuesta negativa por parte de Marco Pumari, podría formar su binomio de cara a las elecciones generales 2020 con una mujer.



En una entrevista con el periodista y presentador mexicano Fernando Del Rincón, Camacho dijo que mañana miércoles tiene una reunión definitiva con el líder potosino en la que él deberá decidir si lo acompaña como su candidato a la vicepresidencia o no.



Camacho, ante la consulta de Del Rincón, adelantó que de recibir una respuesta negativa "habrá que pensar en los grandes protagonistas de las movilizaciones que lucharon contra la dictadura que se pretendía instaurar: las mujeres y los jóvenes".



En ese sentido, el candidato a la presidencia que aún no dio a conocer con qué sigla realizará su postulación dio a entender que su acompañante en los comicios del próximo año podría ser una líder, aunque no adelantó nombres.



Camacho confirmó su candidatura la semana anterior, luego de renunciar al liderazgo cívico, anunciando que deseaba cumplir su "sueño" de alcanzar la silla presidencial, pese a que durante las movilizaciones postelectorales en reiteradas oportunidades había dicho que no tenía ningún intenrés político.



Religión y Estado laico



Consultado sobre las críticas que recibe por su "fanatismo religioso" y el hecho de que Bolivia sea constitucionalmente un Estado laico, el cruceño dijo estar convencido de que Dios debe volver al Palacio (de Gobierno) y que no negociará esta posición para agradar a nadie.



"No podemos cambiar nuestra postura y nos mantenemos firmes. Gozamos de la libertad democrática gracias a la fe de los bolivianos. Este gobierno y el que venga debe ser liderizado por la fe que recuperó la democracia", recalcó Camacho.



El 10 de noviembre, horas antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, Camacho ingresó al Palacio Quemado con una biblia, acompañado de Pumari y el controversial abogado Eduardo León.