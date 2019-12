El Alto: Comenzaron a demoler edificio policial quemado por terroristas







04/12/2019

El Diario.- El coronel Limber Coca de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que comenzó la ejecución de las obras de demolición de tres bloques de la infraestructura de la institución del orden en El Alto, luego de la quema que sufrió de manos de grupos terroristas, en las jornadas violentas de noviembre.



La autoridad lamentó que los bloques que serán demolidos, en su interior estuvieron varias oficinas importantes de la Policía, como la Trata y Tráfico, Inteligencia, la reconvencional, Ciber Crimen, la Cámara Gesel, entre otros y el otro bloque donde funcionaba la División de Homicidios y otros como el comedor y la sala de actos de dicha entidad policial.



“Se ha decidido la demolición de estas oficinas, porque una vez que hemos visto con los expertos en este tema, es que no existe ninguna garantía de que una vez remodelado pueda tener la misma consistencia de antes, especialmente en sus pilares, es por eso que se ha tomado esta decisión, y de esta forma precautelar la integridad física de las personas y los mismo funcionarios que trabajan en estas oficinas”, explicó la autoridad policial.



Las evaluaciones que fueron efectuadas por un colegiado de arquitectos e ingenieros, del Municipio, quienes advirtieron que los mismos cimientos de esta infraestructura no garantizan ninguna estabilidad en estos sectores, porque las explosiones a la que fueron sometidos, lograron remover los mismos.



Sin embargo, producto de varias de las gestiones que se han efectuado entre los vecinos de la ciudad de El Alto, según la autoridad se ha logrado un predio donado por los mismos vecinos en el sector de Villa Adela del Distrito 3, donde en el momento ya existe un proyecto a diseño final, el mismo que sería construido por el propio Municipio.



Por el momento, y con carácter momentáneo, las oficinas de estas dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen vienen funcionando en el Distrito Policial No. 3 (DP3), de la zona de Ciudad Satélite, a pesar de otros ofrecimientos en calidad de préstamo de algunos ambientes de juntas vecinales, pero que los mismos son también motivo de análisis.