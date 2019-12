Sugieren cuatro medidas para mejorar la economía







04/12/2019 - 06:06:41

Los Tiempos.- El paro cívico y las movilizaciones que vivió Bolivia representan una pérdida económica de al menos 2 mil millones de dólares.



El escenario internacional no favorece a los precios del sector hidrocarburos ni agropecuario. En consecuencia, especialistas afirman que la economía se encuentra en un momento adverso y sugieren al Gobierno de transición iniciar ajustes que permitan reducir el déficit fiscal, cambiar el sistema impositivo y laboral y analizar la modificación del tipo de cambio.



Los Tiempos consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las medidas o ajustes que se tomará durante el periodo de transición; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.



El economista Germán Molina sugiere a las autoridades del Gobierno de transición identificar y cortar gastos innecesarios que tenía el anterior Gobierno, como por ejemplo la inversión en propaganda, viajes, viáticos, uniformes, entre otros, con la finalidad de reducir el déficit fiscal, es decir, el exceso de gastos en relación a los ingresos.



Molina aclara que dichos gastos son necesarios, pero que el país debe entrar en una etapa de austeridad en esos aspectos. Sin embargo, indica que el Gobierno debe continuar con la ejecución de proyectos relevantes que permitan dinamizar la economía del país.



“A las autoridades que están en transición, sugiero que brevemente tiene que hacerse una revisión rápida y exhaustiva de todos los datos económicos antes de tomar una determinación”, añadió.



El economista Luis Fernando García afirma que el país tiene un sistema impositivo arcaico con una fuerte presión tributaria a los ingresos de las empresas, puesto que —según él— el Gobierno de Evo Morales utilizaba estos recursos para financiar la construcción de obras con tintes políticos.



García también afirma que es necesario ajustar el sistema laboral porque ha generado la quiebra y el cierre de cientos de empresas debido al alto costo que implica para los emprendedores mantenerse en la formalidad.



El economista señala que el país debe analizar la modificación del tipo de cambio, es decir, la relación de la moneda boliviana con relación al dólar. Dice que el tipo de cambio fijo —vigente desde 2011— genera inflación y reduce la competitividad y ahuyenta las inversiones.



“Los inversores y empresarios dicen que la economía de Bolivia va en caída y que el desplome va a continuar el próximo año en función a la demora de las medidas que tome el Gobierno”, agrega.



Las pérdidas



En tanto, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dice que el país perdió hasta 2 mil millones de dólares durante el paro cívico debido a la merma en la producción de bienes y servicios.



Considera que el Ministerio de Economía debe generar medidas de alivio orientadas a facilitar el pago de impuestos, créditos o aportes sociales que estuvieran vencidos sin multas ni intereses, ya que el sector privado sufrió dichas pérdidas en un periodo en el que debe pagar tres sueldos en 40 días.



“Toda medida para estimular la demanda interna y mover el aparato productivo en lo que resta del año creo que ayudaría a recuperar en algo la economía”, dijo Rodríguez.







GOBIERNO MANTENDRÁ EL TIPO DE CAMBIO



El ministro de Economía, José Luis Parada, indicó que no se modificará el tipo de cambio y que no habrá devaluación.



Proponen analizar normas contradictorias. El economista Germán Molina sugiere analizar algunas normas aprobadas desde 2006 que se contradicen entre sí. También recortar gastos innecesarios que tenía el anterior Gobierno.



Caída de ingresos por IDH ratifica fin de bonanza. El Ministro de Economía indicó que desde 2014 Bolivia vive una desaceleración económica y que prueba de ello es la reducción de ingresos por IDH.