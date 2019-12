Fiscalía secuestra documentos y actas electorales de casa particular





04/12/2019 - 06:05:18

Los Tiempos.- Personal de la División Anticorrupción Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y los fiscales que investigan el presunto fraude electoral allanaron ayer una vivienda particular, ubicada en la zona de Valle Hermoso, que fue alquilada por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.



El procedimiento investigativo se realizó en la primera planta de la casa, donde se encontró cajas con sello del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), actas electorales y otros documentos. Todo fue colectado para ser sometido a un análisis.



Uno de los fiscales asignados al caso, Grover Trujillo, explicó que una persona dependiente del TED fue quien alquiló el inmueble, ésta llegó a un acuerdo con la dueña de la casa. Esto llama la atención considerando que el TED alquiló varios espacios del recinto ferial de Alalay con el fin de contar con ambientes para depósito de material, centro de cómputo, entre otros.



“Estamos procediendo como lo establece la norma, solicitamos el allanamiento, buscamos lo que corresponde. Necesitamos establecer bajo qué motivos y circunstancias llegó el material electoral a este domicilio”, explicó Trujillo.



La semana pasada -durante la audiencia del exvocal, Delfín Álvarez- el fiscal Jimmy Almanza reveló que dos funcionarios del TED declararon que los exvocales Delfín Álvarez y Hugo Montero ordenaron que las actas y otros elementos electorales de las elecciones del 20 de octubre sean trasladados en primera instancia a un domicilio particular en Valle Hermoso (zona sur) y luego a un “depósito” en la avenida Jordán (centro).



“Estos vocales instruyeron que todo el material electoral se traslade a otros recintos no autorizados antes de ser llevados al TED”, expuso el fiscal Almanza durante la audiencia de medidas cautelares del exvocal Álvarez.



Material encontrado



Cajas enumeradas provenientes de diferentes recintos electorales y con el sello roto del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) del TED y bolsas con documentos y material electoral fue secuestrado y trasladado hasta dependencias de la Fiscalía, esto para los peritajes correspondientes.



El contenido de una de las cajas electorales secuestradas contenía algunos detalles, entre ellos, la descripción que dice “papeletas circunscripción uninominal 25” que llevaba el número 025 de 96.



La caja decía que contenía 1.000 unidades de documentos, pero esto no se pudo corroborar.







DATOS



Tres vocales con detención preventiva. La vicepresidente del TED, Jaqueline G. R., y la vocal Susy F. A. están con detención preventiva en el penal de San Sebastián mujeres. El expresidente del TED, Martín Montaño, cumplirá una pena de seis meses en la cárcel de San Pedro de Sacaba.



Beneficiados con detención domiciliaria. El secretario de Cámara, Ever Cordero Melendres, el informático del TED, Gelbert C. V., el vocal Delfín Álvarez y Raúl Montero se beneficiaron con detención domiciliaria.







CAMBIARON EQUIPOS 24 HORAS ANTES DE LA VOTACIÓN



REDACCIÓN CENTRAL



Según los datos a los que accedió Los Tiempos, el 19 de octubre (un día antes de las elecciones) personal del Tribunal Electoral Departamental (TED) cambió algunos equipos de computación, hecho que no fue registrado y menos documentado.



Por norma, dos semanas antes de una elección se prepara los equipos y se hace la toma de pruebas respectiva. Dos días antes del día de sufragio, todos los equipos pasan a confinamiento (nadie puede tener acceso a las máquinas).



Si alguien introduce cualquier elemento, el sistema lo bloquea de manera inmediata. Sin embargo, el 19 de octubre, de forma inesperada, se cambió de máquinas supuestamente “defectuosas”, pero esto no fue reportado. Tampoco se conoce si se hicieron las pruebas necesarias.



Algo que también llama la atención de la Fiscalía es el hecho de que el jefe de Tecnologías y el secretario de Cámara hayan sido designados directamente desde La Paz.



El fiscal de materia, Jimmy Almanza, explicó que todos los vocales electorales tenían conocimiento del traslado de material del TED a un domicilio particular en la zona de Valle Hermoso (zona sur) y a un depósito en la calle Jordán (centro).



“Tenemos pendiente el secuestro de documentación de ambientes del TED y de un ambiente del campo ferial donde existe también material electoral”, dijo Almanza.