TED cruceño restituyó sus servicios a la población







04/12/2019 - 05:56:42

El Deber.- La asesora legal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Amparo Rondón, informó que fueron restituidas las actividades administrativas de la institución desde el pasado 25 de noviembre y que se está a la espera de la designación de una autoridad ejecutiva que asuma decisiones del ente departamental electoral.



“Se está recibiendo correspondencia, se está emitiendo certificaciones de no militancias y algunas anulaciones de registro de militancia”, dijo Rondón.



El edificio del TED fue incendiado el 23 de octubre, tres días después de las elecciones generales.





Rondón indicó que la empresa aseguradora de la institución coadyuvó con la reposición del mobiliario y equipos de computación para el funcionamiento del TED.



El tribunal funciona en el mismo edificio quemado, en la parte del garaje que no fue arrasada por el fuego durante los conflictos por el fraude electoral.



La funcionaria reiteró su pedido a las autoridades del Gobierno, para la designación de una autoridad ejecutiva que tome decisiones, ya que las actividades propias de Sala Plena aún están en pausa.



La jurista explicó que “el trámite de certificación de no militancia se está emitiendo con normalidad desde el 2 de diciembre. La certicación inicia a solicitud escrita y se entrega al interesado en 24 horas”, apuntó.