Postulante y padre de familia deben estar en el sorteo de los cupos







04/12/2019 - 05:50:51

El Potosi.- De acuerdo con las disposiciones para el sorteo de plazas de este miércoles 4 de diciembre en las unidades educativas de alta demanda, los postulantes y padres de familia deben estar presentes en el momento del sorteo, informó el director distrital de Educación, Félix Jara.



“Este año cambia la modalidad del sorteo. Para ello, lo que tienen que hacer es que el padre de familia tiene que estar presente juntamente con el estudiante en la unidad educativa. Si no está el estudiante, seguramente se aplicará el protocolo y estaría perdiendo la plaza correspondiente”, afirmó.



De este modo, dijo, que buscan que los padres de familia no sean perjudicados.



“Esto con el fin de no perjudicar a otros papás que en otras unidades educativas tienen la necesidad de poder entrar. A veces, el padre de familia busca suerte en todas las unidades educativas y escoge el que más de convenga, pero, en este caso, ya no hay esa figura de poder estar en varios lugares. Por tanto, el estudiante, señala bien el protocolo, debe estar acompañado el padre de familia en la unidad educativa que ha de entrar al sorteo”, complementó.



En algunas unidades educativas los postulantes en las diferentes modalidades llenaron los cupos disponibles y no se realizará el sorteo en estas escuelas.



“Estamos centralizando los datos estadísticos de las unidades educativas, las 38 que van a ingresar al sorteo. Hay algunas unidades educativas que ya no lo van a realizar el sorteo porque está completo el espacio con todos los estudiantes hermanos, los que viven en la zona y también los que tienen fuente laboral. En algunos casos no hay necesidad de hacer el sorteo”, agregó.



Las listas fueron publicadas en las unidades educativas para que el papá o la mamá verifique en cuál de los grupos está: el de los hermanos, los que viven cerca a la unidad educativa y los padres de familia cuyos trabajos son cerca a la escuela. “Los directores y las directoras están subsanando esto para no tener problemas el día miércoles en el sorteo a las 9:00 todas las unidades educativas, que son alrededor de 24, entre inicial primaria y secundaria (del turno de la mañana). Y en la tarde, a horas 15:00, señalamos el horario para 14 unidades educativas que van a entrar al sorteo tanto en unidades educativas de inicial, primaria y secundaria”, puntualizó.