Revelan que BoA desvió recursos de las reservas y subió sus gastos

04/12/2019 - 05:35:39

El Deber.- A menos de un mes del cambio de régimen, salen a la luz supuestas irregularidades en la línea área estatal Boliviana de Aviación (BoA). Ayer, el ministro de Obras Públicas - antes de ser posesionado como ministro de la Presidencia- Yerko Núñez, denunció que el anterior Gobierno ocultó un informe en el que se desvela el desvió de recursos de las Reservas Internacionales del Estado (RIN) para financiar los gastos de operación y el incremento de los costos de operación de la empresa estatal.



En detalle, Núnez señaló que la anterior gerencia de la empresa estatal uso más del 35% de los Bs 121,8 millones ($us 17,5 millones) que recibió del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) - dependiente del Banco Central de Bolivia (BCB) - para la renovación de su flota, en la compra de repuestos.



Este crédito fue autorizado el 23 de agosto de 2019 mediante el Decreto Supremo 4024, que señala que los recursos debían utilizarse para la ejecución del proyecto “Incentivo al Desarrollo Turístico a través de la renovación y modernización de la flota de aeronaves”.



Los costos se elevaron



Lo llamativo es que el informe, que revela estas irregularidades, se hizo en abril de este año, cuando el anterior Gobierno dirigía las riendas del país. La auditoría fue encargada por el exministro de Obras Públicas, Óscar Coca, pero recién fue desvelado en la actual gestión.



Entre los puntos relevantes el documento sostiene que en 2018, los gastos operativos llegaron a Bs 161,5 millones. Es decir, un 9,5% más respecto a la gestión 2017.



Este hecho, según Núñez, representa una afectación a la rentabilidad de la línea aérea.



Otro de los detalles del informe da cuenta que al tener las naves de BoA entre 15 y 25 años de antigüedad, los costos de mantenimiento se encarecen demasiado.



En 2018, solo para la reparación y mantenimiento de aviones, se destinaron Bs 243,3 millones, lo que equivale a un 76% del presupuesto asignado para esta tarea (Bs 321,1 millones).



El informe ordenado en la gestión de Morales, observó que en enero de 2019 concluyó el contrato de arrendamiento de la aeronave CP-2815 por siniestro. Pero BoA continuó pagando alquiler de la nave a la empresa “Wsa Sverige”, hasta llegar a Bs 4,1 millones.



La auditoría advierte deficiencias en los procesos de contratación para el servicio de Catering para las gestiones 2016, 2017 y 2018.



El informe, del anterior Gobierno, recomendó remitir dicho relevamiento al gerente de BoA, en ese entonces, Ronald Casso; lo cual nunca fue realizado.



En cambio, Núñez, informó de que remitirá el documento a la nueva gerencia de BoA para que inicie una auditoría operacional.



Además, acciones administrativas y judiciales contra ex ejecutivos, personal operativo y miembros del directorio, que aprobaban los informes.



Exejecutivo da la cara



Ante las observaciones, Ronald Casso, exgerente de BoA, refutó los datos arrojados por Núñez.



Sobre el repunte de los costos operativos que afectan la rentabilidad de BoA, afirmó que el crecimiento en las gestiones 2017 y 2018 se debe al incremento en el precio internacional del combustible de aviación ‘Jet Fuel’.



Explicó que dentro de la estructura de costos de una aerolínea este ítem representa un 40%. Como referencia citó que a comienzos de 2016 el jet fuel costaba $us 40 el barril y a finales de 2018 alcanzó los $us 100. Es decir, se registra un alza de 250%.



Entre 2017 y 2018, según el Gobierno, la rentabilidad de BoA pasó de Bs 24 a Bs 4 millones. Pese a esto, Casso dijo que se consiguió mantener la operación con un margen de rentabilidad mínimo. “Es importante la realización de una auditoría operacional para analizar costos como este”, dijo.



Sobre el destino de los recursos de Finpro usados para la compra de repuestos, Casso aclaró que el préstamo especificaba un monto que se cumplió para mejorar la reserva de estos artículos de base, en La Paz y en Santa Cruz.



Respecto al pago de alquiler de la aeronave siniestrada, el exjecutivo de BoA, dijo que en todos los casos de alquiler de aeronaves, es obligación cancelar el canon de arrendamiento mensual mientras este en posesión de la aerolínea.



Agregó que una vez reportado el siniestro, los procesos fueron favorables a BoA, y el seguro reconoció el 100% del siniestro y pagó a los propietarios el valor asegurado, “es decir, BoA no pago el valor del avión siniestrado”.



Sobre las deficiencias en los contratos de servicio de catering observado por el ministro, Casso indicó no tener conocimiento del informe. “Es necesario que se especifiquen las deficiencias y a partir de ello, los componentes de cada área”, señaló.