Crece un 11,3% asignación para importación







04/12/2019 - 05:33:16

El Deber.- El Presupuesto General del Estado (PGE-2020) aumenta un 11,3%, los recursos económicos para la importación de combustibles. El monto crece de Bs 18.861 millones ($us 2.700 millones) a Bs 21.268,5 millones ($us 3.055 millones) entre el presupuesto 2019 y el de 2020, que está asignado a la partida de gastos de bienes y servicios de la estatal YPFB.



En total, la partida de gastos de la petrolera asciende de Bs 33.102 a Bs 36.962 millones; un aumento del 11,7%. Los otros recursos van para Operación y Funcionamiento y Contratos Petroleros (upstream).



El PGE-2020 pasará en los próximos días al Órgano Legislativo -Cámara de Diputados y de Senadores- para su análisis y aprobación. El Estado subvenciona el costo del producto a la población.



En marzo de este año, el Gobierno de la administración de Evo Morales anunciaba el ingreso a la era del biocombustible. De esta manera, el sector agroindustrial comercializaría en el primer año 80 millones de litros de etanol a YPFB, volumen que “evitará la importación de gasolina por Bs 400 millones en el primer año”, según el memorándum firmado entre el Ministerio de Hidrocarburos, la estatal YPFB y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.





Demanda



El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos manifestó que al Gobierno transitorio no le queda más que apostar por la importación para no desabastecer la demanda interna. Según él, el problema empezó debido a la falta de exploración de petróleo y gas en el país.



“Ante la falta de producción para inyectar crudo y condensados a nuestras refinerías, lo único que estaban previendo, es un incremento de aproximadamente $us 300 a 400 millones adicionales para la importación de más gasolina y diésel porque en este momento, estamos importando aproximadamente 40.000 barriles por día de gasolina y diésel que merma nuestra economía, cuando podríamos haber hecho un paquete de exploración para evitar esta situación”, dijo Ríos, al anotar que el Gobierno actual, tiene que tramitar inmediatamente una ley y un paquete “fácil y transparente” de incentivos, para la recuperación de campos petroleros.



Importación versus ingresos



El experto en hidrocarburos, Hugo del Granado dijo que el incremento de las importaciones supera con creces la diferencia con los ingresos de exportación de gas que tienden a decrecer. “El incremento en importaciones se debe a la caída de la producción, razón por la que las refinerías trabajan al 73% de su capacidad y al incremento del parque automotor. Ambos factores deben enfrentar con urgencia”, apuntó.