Gobierno no verá estudio técnico





04/12/2019 - 05:29:32

EL Día.- El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje, Iver Pino, informó ayer lunes que esa cartera de Estado no realizará ninguna evaluación técnica sobre el megacampo gasífero Incahuasi, que está en el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca, porque la gestión de la presidenta Jeanine Áñez es de transición, por lo que evitará cualquier controversia entre ambos departamentos.



No es su atribución. "Hay una dirección clara de no tocar este tema, sobretodo, porque es un gobierno de transición, porque esto debe ser atendido por un gobierno electo en condiciones normales y transparentes, democráticas y mediante el voto", dijo.



Pino explicó que no es atribución del actual gobierno realizar alguna evaluación técnica sobre el megacampo gasífero Incahuasi, menos una delimitación interdepartamental.



"En estas circunstancias lo que estamos viviendo nosotros, es que no es prudente crear este tipo de controversias", expresó.