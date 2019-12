102 puntos, Bolívar puede igualar la marca de 1991







04/12/2019 - 05:12:56

Página Siete.- Los 100 puntos que está a punto de obtener el primer plantel del club Bolívar no pueden pasar desapercibidos, más cuando los celestes no han llegado a ese puntaje desde hace 28 años, cuando acumularon 102 unidades, seis menos que la actual campaña que tiene el elenco celeste que dirige el técnico argentino César Vigevani.



En la temporada de 1991, la Academia era dirigida por Jorge Habegger, luego hubo un interinato de Ovidio Messa y terminó el año Moisés Barack, que ese año conquistó el título con el cuadro de Tembladerani.



En todo el año, los tres entrenadores disputaron 46 partidos con 31 victorias, nueve empates y seis derrotas. El puntaje final fue de 102 puntos, el más alto en la historia de Bolívar.



El equipo modelo 2019 ya lleva 44 encuentros en el año y acumula 96 unidades, es decir, si los celestes ganan mañana a Destroyers y repiten triunfo el domingo con Blooming, igualarán la campaña de 1991.



Como a los celestes les resta ocho fechas más por disputar es muy posible que superen los 102 puntos, pero también es bueno mencionar que para comparar campañas tomamos como parámetro la misma cantidad de encuentros disputados, 46 en total, más cuando en la mayoría de los torneos que se organizaron hubo 12 equipos o los campeonatos eran primero todos contra todos o por series, muy distinto a lo que pasa este año con dos campeonatos largos y con 14 equipos.





“Hay gente que le cuesta verlo y está ensañada en ver lo negativo de Bolívar, no es fácil lograr lo que estamos consiguiendo es posible que superemos los cien puntos, tenemos más cosas para afianzar en lo que resta del año. Los veo bien a los jugadores , hay campeones del mundo jugando al contragolpe, pero yo disfruto de ver como triangulan mis jugadores, en el partido contra Always Ready tuvimos dos minutos llevando la pelota y teniendo la posesión del balón”, mencionó el DT.





El equipo de Vigevani pelea en el momento el bicampeonato del año. En el primer certamen fue campeón con 57 puntos, sacando una diferencia de cinco puntos sobre The Strongest que fue segundo.



Los celestes jugarán en 2020 la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero antes tienen el objetivo de pasar los 100 puntos, algo que están muy cerca de conseguir.



Las campañas





Soria En los dos torneos que se disputaron en 2002, los celestes sumaron 99 puntos bajo el mando del extécnico Vladimir Soria. En ambos campeonatos Bolívar conquistó los títulos en 44 compromisos disputados.

1992 Otra buena campaña es la de Víctor Barrientos y Vitaly Schevchenko que en 1992 llegaron a 97 puntos en 48 compromisos.

Español Otro que tuvo una buena campaña fue el español Beñat San José (2017), en el Apertura y Clausura de ese año, Bolívar llegó a totalizar 94 puntos.

Bigotón A Xabier Azkargorta se lo recuerda por la gran campaña que tuvieron los celestes en la Copa Libertadores de 2014, pero en la temporada 2014-2015 también conquistó un bicampeonato y en los dos campeonatos sus equipos llegaron a 92 puntos.