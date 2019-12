The Strongest va por su tercera victoria consecutiva





04/12/2019 - 05:10:33

Página Siete.- El cuadro de The Strongest buscará hoy su tercera victoria consecutiva en esta etapa del torneo Clausura para mantenerse en la pelea por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los de Achumani recibirán desde las 20:30 a Sport Boys en el estadio Hernando Siles.



Desde que se reinició el certamen, con la fecha 17, los atigrados lograron dos victorias contundentes fuera de casa. Primero vencieron a Guabirá por 5-1 en el estadio Gilberto Parada y luego a Nacional Potosí por 4-0 en el Víctor Agustín Ugarte.



Ahora les toca jugar en casa y la premisa es hacer respetar su localía para seguir al acecho de los punteros, esperando que Wilstermann y Bolívar tropiecen en sus juegos.



El Tigre no llega completo a la jornada. No contará con el zaguero central Gabriel Valverde y el volante Raúl Castro, ambos vieron la quinta cartulina amarilla durante su anterior presentación.



De acuerdo con lo observado en el entrenamiento de ayer, Eduardo Demiquel será quien ingrese en la zaga, mientras que la posición de volante la ocuparía Jhasmani Campos. La otra opción es el tarijeño Rudy Cardozo para el medio terreno.



Para la fecha también se anuncia el regreso del colombiano Harold Reina, quien cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas y cuyo puesto fue cubierto por Moisés Calero en el anterior encuentro.



“Contento por jugar, por lo que se hace en equipo y espero estar al 100% este miércoles. Tenemos que demostrar todo lo que se hizo este tiempo en el terreno de juego”, dijo Reina.





Tras el partido con el conjunto de la banda roja, no se reportaron jugadores lesionados, por lo que el resto de la base será la misma de esa jornada.



Una vez que se jugó el partido en la Villa Imperial la delegación atigrada se trasladó a Sucre, donde el pasado lunes cumplió una sesión de recuperación en el estadio Patria. Por la tarde retornó a La Paz.



En la víspera volvieron a los entrenamientos en su complejo Rafael Mendoza, donde realizaron un trabajo de orden táctico que sirvió para delinear el equipo base.



“Si así lo dispone el técnico nosotros estamos predispuestos para ayudar al equipo. Ojalá se dé y podamos salir adelante, sigamos por el camino de la victoria”, dijo Jhasmani Campos.









Los norteños



Mientras tanto, el equipo de Warnes viene de una derrota como visitante frente a San José (2-0) y luego goleó en casa a Aurora por 4-0.



Los dirigidos por Mauro Blanco buscan las unidades que les ayuden a salir de la zona de descenso de categoría, en la que por el momento ocupan la penúltima posición.



Suman hasta la fecha 34 unidades, las mismas que Aurora, pero el gol diferencia es favorable a los vallunos.



El Toro de Warnes anunció todo su potencial para el compromiso frente a los atigrados, toda vez que no se reportaron bajas por lesión.