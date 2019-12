Wilstermann depende de sí mismo







04/12/2019

Los Tiempos.- Wilstermann es el único plantel que depende de sí mismo para conseguir el título del torneo Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores 2020 como Bolivia 2; sin embargo, tiene muy poco margen para el error.



El equipo aviador es el líder del campeonato y aunque sólo está a un punto arriba de su escolta Bolívar, de ganar los ocho encuentros que le faltan por disputar haga lo que haga la Academia paceña no podrá arrebatarle la corona.



Pero si bien numéricamente Wilstermann tiene el camino allanado, no será nada fácil porque no puede perder ni una unidad más.



“Nosotros dependemos de nosotros, si cometemos menos errores es más fácil ganar, porque los de arriba tampoco te dan espacio para errores”, explica Gilbert Álvarez, goleador de Wilstermann, a tiempo de señalar que si se equivocan, saben que pueden bajar al segundo o incluso tercer lugar de la tabla y, por lo tanto, no depender de ellos mismos.



“La presión es para todos los equipos que estamos arriba, no hay muchas chances de cometer errores, sabemos que si dejamos escapar puntos importantes los demás lo aprovecharán. Trataremos de sobrellevar esta presión y continuar sumando de a tres”, aseguró también Leonel Justiniano.



Wilstermann tiene al frente cuatro partidos en condición de visitante y otros cuatro como local.



El primer escollo a vencer en condición de visitante es Blooming, mañana (20:30) por la fecha 19, después viene Aurora en la jornada 21, Nacional Potosí, 23, y Royal Pari por la fecha 25.



En sus partidos como anfitrión tendrá como rivales a San José el domingo 8 de diciembre por la fecha 20, a The Strongest por la 22, a Sport Boys por la 24 y, si las cosas salen como los aviadores están planificando, el 29 de diciembre podrían estar dando la vuelta olímpica en el estadio Félix Capriles ante Oriente, en la última fecha del Clausura.



Alista el once



El técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, empezó a ensayar el posible once titular que podría presentar mañana ante Blooming, en el estadio Ramón Aguilera Costas.



En la práctica de fútbol de ayer se vio dos novedades: el retorno de Ismael Benegas en la zaga central y la inclusión desde el vamos de Moisés Villarroel como volante por la banda derecha.



Díaz trabajó con el siguiente once titular ayer: Arnaldo Giménez; Daniel Pérez, Edward Zenteno, Ismael Benegas, Juan Pablo Aponte; Moisés Villarroel, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo, Esteban Orfano; Cristian Chávez;



Gilbert Álvarez.







SERGINHO EN DUDA Y BALLIVIÁN ES BAJA



La resonancia magnética que le practicaron a Serginho descartó la existencia de un desgarro.



“Es una contractura asociada a un edema muscular en el isquiotibial izquierdo. Se va a trabajar pensando que tal vez se lo pueda tener para el partido contra Blooming”, aseguró el galeno del club aviador Alex Antezana.



Entre tanto, se confirmó la baja de Ramiro Ballivián, que tiene una fractura en la falange del quinto dedo del pie.





“Fue en el partido contra Always Ready. Vamos a ver que hacemos para mejorar los tiempos y tenerlo de vuelta lo más pronto posible”, explicó el traumatólogo cochabambino.