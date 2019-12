Julio Baldivieso anuncia su alejamiento de Aurora







04/12/2019 - 05:04:37

Los Tiempos.- Julio César Baldivieso, asesor del cuerpo técnico de Aurora, anunció ayer su alejamiento al cargo por temas estrictamente familiares.



El partido de mañana (18:15) frente a Royal Pari, en el estadio Félix Capriles, por la décimo novena fecha del torneo Clausura 2019, puede ser el último partido bajo la orientación del “Emperador”.



El valluno explicó que su compromiso con la directiva celeste era sólo hasta el mes de noviembre y que no tiene contrato alguno, pero que su cariño hacia el club lo llevó a asumir este reto.



“Estoy aquí porque quiero a la institución y para guiarlos nada más”, dijo.



Luego, aclaró que no sabe hasta cuándo exactamente estará con el asesoramiento al cuerpo técnico, señaló que todo está sujeto a la culminación de unos trámites familiares.



Sin embargo, confesó que es difícil ayudar como él quisiera al plantel, porque debe presenciar los partidos desde las tribunas. Asimismo, mencionó que el equipo llega disminuido a esta instancia definitoria del descenso de categoría debido a las bajas por lesión de Iván Huayhuata, Daniel Camacho y Santiago Arce, el Sub-20 que tuvo un buen debut.



“El equipo quedó muy diezmado”, añadió.



Este medio intentó comunicarse con Mirko Cornejo, parte de la directiva del club celeste, para conocer la contraparte, empero, pese a las reiteradas llamadas telefónicas no atendió.



Entradas



Aurora juega mañana a las 18:15 contra Royal Pari, para dicho compromiso la directiva pondrá a la venta 3.400 entradas para los sectores de preferencia (Bs 30) y general (Bs 20).



La venta de las localidades será mañana desde las 8:30 en las boleterías del estadio Félix Capriles, curva norte.