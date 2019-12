Nacional va por el desquite ante Guabirá







04/12/2019 - 05:01:02

EL Potosi.- Obligado a sumar. Nacional Potosí buscará cobrarse el desquite de la goleada que recibió en la pasada jornada del Clausura ante Guabirá, de Montero. El cotejo se jugará hoy a partir de las 15:00 en el estadio “Gilberto Parada”. Es un duelo en el que el cuadro de la Villa Imperial está obligado a sumar puntos si no quiere seguir descendiendo en la tabla de posiciones.



Nacional Potosí está ubicado en el quinto lugar de la tabla con 28 puntos pero de cerca lo persiguen Oriente Petrolero (27), Always Ready y Blooming que tienen 26 unidades.



La corta diferencia que existe entre la banda roja y estos planteles obliga a los dirigidos por Alberto Illanes a sumar las tres unidades esta tarde en calidad de visitante y así seguir la pisada a los clubes que están en los primeros lugares del Clausura.



Para el choque ante los azucareros, el cuadro de los altos de San Juan tendrá el retornó del español Bruno Pascua, quien cumplió su partido de suspensión por la acumulación de cinco amarillas.



El técnico de Nacional Potosí, Alberto Illanes tuvo poco tiempo para corregir los errores que el plantel cometió ante The Strongest, de La Paz. Pese a ello apuesta por realizar pocas variantes en el once titular.



El probable once titular que saltaría al gramado verde del “Gilberto Parada” estaría formado por Javier Rojas en el arco, en la defensa Juan Pablo Rioja, Luis Torrico, Víctor Galain y Daniel Mancilla.



En la zona medular jugarían Luis Pavia, Miguel Quiroga, Diego Navarro y Edson Pérez dejando en función ofensiva a Enzo Maidana y Bruno Pascua.



Probable alineación



Nacional Potosí



Javier Rojas



Juan Pablo Rioja



Luis Torrico



Víctor Galain



Daniel Mancilla



Luis Pavia



Miguel Quiroga



Diego Navarro



Edson Pérez



Enzo Maidana



Bruno Pascua



DT. Alberto Illanes



Guabirá



Luis Cárdenas



Carlos Ribera



Emir Faccioli



Nelson Amarilla



Gustavo Peredo



Juan Mercado



Enrique Hurtado



Michael Acosta



Marcelo Aguirre



Juan Carlos Montenegro



Mauricio Chajtur



DT: Víctor Andrada



Gilberto Parada | Hrs. 15:00



Árbitro: Carlos García (Cochabamba)



Asistentes: Alfredo Gutiérrez y Urbano Marza