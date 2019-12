Ministro anuncia mecanismos para que 1.300 exiliados en el Gobierno de Morales retornen al país







03/12/2019 - 22:11:25

Los Tiempos.- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, informó que mañana se presentarán mecanismos y reglamentos para que más de 1.300 exiliados por el gobierno del expresidente Evo Morales puedan retornar al país a defenderse en sus procesos legales.



“Vamos a establecer un mecanismo para reestablecer garantías constitucionales para toda la gente que ha sido, de manera ilegal o indebida, perseguida políticamente los últimos 14 años. Nuestro objetivo es que lo hagan antes de Navidad”, expresó Coímbra en una entrevista con ATB.



Aseguró que dicho plan no es otorgar impunidad a los exiliados. Las personas que tienen delitos de lesa humanidad y delitos comunes no podrán acceder a este “beneficio”.



“Vamos a establecer, además, candados para que esto no sea impunidad para nadie, esto no significa que gente que tiene delitos de lesa humanidad que están fuera del país se van a beneficiar”, expresó el Ministro.



Será aplicado principalmente a personas con procesos políticos, “sobre todo a quienes se le ha violado el derecho a la defensa y garantías constitucionales”.



Además, indicó que dichos mecanismos sólo serán aplicados para “perseguidos desde la asunción a la presidencia de Evo Morales del 2006 para adelante”, lo que significa que no alcanza a procesados como el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.



Expresó que el objetivo principal es que los exiliados puedan retornar al país para presentarse en las instancias que llevan adelante los procesos para “purgar rebeldía”, establecer si los plazos han sido computados de manera correcta al igual que las notificaciones.



Dichos mecanismos y reglamentos se presentarán mañana junto a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez.